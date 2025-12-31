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Какой налог на квартиры начислят белорусам за 2026 год. Минфин объяснил на картинках

Какой налог на квартиры начислят белорусам за 2026 год. Минфин объяснил на картинках
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Министерство финансов наглядно показало, как для белорусов поднимется налог на недвижимость после изменений налогового законодательства в 2026 году. Повышение ожидает счастливых владельцев просторных квартир и домов - повышающие коэффициенты привязали к площади жилья. Ведомство поделилось ориентировочными суммами на примере столицы и Минского района - регионов с самыми высокими ценами на недвижимость.

С 1 января 2026 года налог на недвижимость больших “квадратов” “подорожает” вдвое, а то и втрое. Всё будет зависеть от общей площади дома или квартиры:

  • двойной тариф - для домов свыше 200 м² и квартир от 150 м²,
  • тройной тариф - для домов свыше 300 м² и квартир от 250 м².

К примеру, владельцу просторной трёшки в каком-нибудь столичном ЖК в 180 квадратов по старым правилам насчитали бы всего 196 рублей налога, то в следующем году на эту статью расхода придётся заложить в семейном бюджете куда большую сумму - 392 рубля.

Владельцам самых “жирненьких” домов и квартир в Минске, по подсчётам Минфина, придётся раскошелиться в 2027 году (именно тогда белорусы начнут платить по новым тарифам с повышающими коэффициентами) на все 905 рублей, а в Минском районе - на 725 - 762 рубля.

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Напомним, что помимо дифференцированных ставок налога на недвижимость в 2026 году в Беларуси начнут применять и новые, повышенные ставки подоходного налога для белорусов со свердоходами.

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