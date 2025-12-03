Депутаты доработали поправки в Налоговый кодекс. Известны новые ставки для сверхдоходов белорусов

Опубликовано: 03.12.2025 11:33 , Обновлено: 03.12.2025

В среду, 3 декабря, депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий внесение поправок в налоговое законодательство Беларуси. Некоторые пункты документа пересмотрели, в частности, изменили повышенные ставки подоходного налога для белорусов со свердоходами.

В пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси озвучили следующие ставки подоходного налога, которые начнут действовать после принятия поправок в Налоговый кодекс:

13% — стандартная ставка для доходов, не превышающих 350 тыс. рублей в год;

25% — для доходов свыше 350 тыс. рублей, но не более 600 тыс. рублей;

30% — для доходов свыше 600 тыс. рублей (в первоначальной редакции её предлагали поднять до 40%.

Пересмотрели и ставку подоходного налога в отношении дивидендов. Она останется на уровне стандартных 13% для доходов в размере до 350 тыс. рублей, а для доходов свыше 350 тыс. рублей будет повышена до 25%.

Кроме того, при доработке законопроекта ко второму чтению было решено сохранить льготу по налогу на добавленную стоимость (НДС) для операций банков по финансированию под уступку денежного требования (факторингу). В первоначальной версии документа её предлагали отменить. А вот для остальных субъектов хозяйствования эту льготу всё же сняли.

Ещё одну льготу в поправках к принятому законопроекту перенесли из Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. № 493 «О развитии безналичных расчетов». Речь о льготе по подоходному налогу на доходы физлиц, получаемые от банка электронными деньгами. На эти доходы предусмотрен так называемый money-back в размере 2% от суммы платежа в безналичной форме за товар (работу, услугу).

Ещё одной новацией пересмотренной редакции принятого законопроекта стало установление ставки НДС в размере 10% на свежие яблоки из стран, с которыми у Беларуси установлен таможенный контроль.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что новый налог на доходы свыше 350 тысяч белорусских рублей в месяц (или 4,2 млн в год) не должен спровоцировать уход бизнеса в тень и привёл свои доводы.

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