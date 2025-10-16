Как узнать реальную цену квартиры в Минске? НКА запустило бесплатный ИИ-сервис

Опубликовано: 16.10.2025 14:56 , Обновлено: 16.10.2025

Национальное кадастровое агентство (НКА) 16 октября объявило о запуске нового бесплатного сервиса, который позволит минчанам, желающим продать свою квартиру, её реальную стоимость без обращения в агентство по недвижимости, а покупателям, соответственно, оценить адекватность цены выставленного на продажу жилья. Оценку квартиры сервис проводит с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Обычно перед тем, как выставить свою квартиру на продажу, продавцам приходится прибегать к услугам специалистов или самостоятельно штудировать предложения на рынке, чтобы адекватно оценить свои квадратные метры - не продешевить, но и не зависнуть со своим предложением надолго из-за чрезмерно завышенной стоимости.

В Национальном кадастровом агентстве решили облегчить эту процедуру и поручили всю нудную работу нейросети, обучив её на десятках тысяч реальных сделок - более 90 000 сделок, заключённых в столице с 2018 года. Анализ система проводит в общей сложности по 15 ключевым факторам и отталкивается в своей оценке не только от конкретного микрорайона, возраста жилья и его площади, но даже от материала стен и близости к метро и городским паркам.

Для того, чтобы получить реальную сумму, в которую оценивается ваша квартира, достаточно ввести лишь точный адрес вашего дома, количество комнат в ней и общую площадь. Результат не придётся долго ждать - система выдаст его за несколько секунд в подобном формате.

При оценке стоимости жилья также учитываются актуальные данные реестра цен, выдавая результат “без субъективных мнений”, как подчеркнули в НКА.

Пока сервис (доступен бесплатно по ссылке) запустили в опытном режиме и в перспективе планируют расширить его, добавив данные не только по столице, но и по другим городам. В НКА выразили надежду на то, что это “сделает рынок недвижимости Беларуси ещё прозрачнее и технологичнее”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что анализ данных по ценам за «квадрат» и количеству сделок за три квартала показал, что рынок перегрет, а покупатели выдохлись, реагируя на цены и ставки по кредитам. Цены на жилую недвижимость в Беларуси, особенно в Минске, весь 2025 год демонстрировали уверенный рост, удивляя покупателей новыми рекордами.

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