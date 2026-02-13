Госкомимущество подсчитало, сколько в Беларуси названий населенных пунктов на букву А
Национальное кадастровое агентство Госкомимущества сообщило, что в Беларуси сотни населенных пунктов, названия которых начинаются на букву «А».
В ведомстве рассказали, что всего их 470, а больше всего — в Витебской области (158). Далее поселения с буквой «А» в начале названий распределились так:
- Минская область — 95;
- Гродненская область — 82;
- Могилёвская область — 63;
- Гомельская область — 51;
- Брестская область — 21.
Среди них: 412 деревень, 27 хуторов, 17 поселков, 13 агрогородков и городской поселок Антополь.
При этом чаще всего в Беларуси встречаются такие названия на букву «А»:
- Александровка (27);
- Антоновка (16);
- Антоново и Александрово (по 15);
- Адамово (11).
ТОП-5 улиц страны на «А»:
- Аэродромная — 43;
- Армейская — 26;
- Абрикосовая — 18;
- Александровская — 16;
- Аграрная — 15.
Ранее Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) обнародовал результаты масштабной кадастровой переоценки земель. В организации поделились информацией о самых дорогих землях в деревнях, дачных кооперативах и городах. А вообще все новые данные, как заверили в ведомстве, станут основой расчета земельного налога с 2026 года.
Комитет Госкомимущества назвал самые дорогие деревни и дачные товарищества в Беларуси