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Госкомимущество подсчитало, сколько в Беларуси названий населенных пунктов на букву А

Госкомимущество подсчитало, сколько в Беларуси названий населенных пунктов на букву А
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Национальное кадастровое агентство Госкомимущества сообщило, что в Беларуси сотни населенных пунктов, названия которых начинаются на букву «А».

В ведомстве рассказали, что всего их 470, а больше всего — в Витебской области (158). Далее поселения с буквой «А» в начале названий распределились так:

  • Минская область — 95;
  • Гродненская область — 82;
  • Могилёвская область — 63;
  • Гомельская область — 51;
  • Брестская область — 21.

Среди них: 412 деревень, 27 хуторов, 17 поселков, 13 агрогородков и городской поселок Антополь.

При этом чаще всего в Беларуси встречаются такие названия на букву «А»:

  • Александровка (27);
  • Антоновка (16);
  • Антоново и Александрово (по 15);
  • Адамово (11).

ТОП-5 улиц страны на «А»:

  1. Аэродромная — 43;
  2. Армейская — 26;
  3. Абрикосовая — 18;
  4. Александровская — 16;
  5. Аграрная — 15.

Ранее Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) обнародовал результаты масштабной кадастровой переоценки земель. В организации поделились информацией о самых дорогих землях в деревнях, дачных кооперативах и городах. А вообще все новые данные, как заверили в ведомстве, станут основой расчета земельного налога с 2026 года.

Комитет Госкомимущества назвал самые дорогие деревни и дачные товарищества в Беларуси

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