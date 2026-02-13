Госкомимущество подсчитало, сколько в Беларуси названий населенных пунктов на букву А

Опубликовано: 13.02.2026 12:36 , Обновлено: 13.02.2026

Национальное кадастровое агентство Госкомимущества сообщило, что в Беларуси сотни населенных пунктов, названия которых начинаются на букву «А».

В ведомстве рассказали, что всего их 470, а больше всего — в Витебской области (158). Далее поселения с буквой «А» в начале названий распределились так:

Минская область — 95;

Гродненская область — 82;

Могилёвская область — 63;

Гомельская область — 51;

Брестская область — 21.

Среди них: 412 деревень, 27 хуторов, 17 поселков, 13 агрогородков и городской поселок Антополь.

При этом чаще всего в Беларуси встречаются такие названия на букву «А»:

Александровка (27);

Антоновка (16);

Антоново и Александрово (по 15);

Адамово (11).

ТОП-5 улиц страны на «А»:

Аэродромная — 43; Армейская — 26; Абрикосовая — 18; Александровская — 16; Аграрная — 15.

Ранее Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) обнародовал результаты масштабной кадастровой переоценки земель. В организации поделились информацией о самых дорогих землях в деревнях, дачных кооперативах и городах. А вообще все новые данные, как заверили в ведомстве, станут основой расчета земельного налога с 2026 года.

Комитет Госкомимущества назвал самые дорогие деревни и дачные товарищества в Беларуси