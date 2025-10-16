ГКИ дал белорусам полгода, чтобы пересчитать стоимость своих земельных участков. Зачем?

Опубликовано: 16.10.2025 08:15 , Обновлено: 16.10.2025

Государственный комитет по имуществу (ГКИ) призвал белорусов, у которых есть собственные земельные участки, пересчитать их стоимость. Всё из-за того, что в Беларуси обновили кадастровую стоимость земель. Разобрались, кому стоит последовать совету и как изменение кадастровой стоимости земли отразится на кошельках белорусов.

Об изменении кадастровой стоимости земель сообщили в официальном канале Государственного комитета по имуществу. Её пересматривают ежегодно, но лишь по одному из видов функционального использования земель. В этом году, в частности, пересмотрели стоимость земель, которые выделяются под жилую усадебную застройку (то есть домики в деревне, которые есть у многих белорусов, даже тех, кто постоянно проживает в городах), в рекреационных зонах, а также в садоводческих товариществах и дачных кооперативах.

[inf] Кадастровая стоимость - это цена жилья, объекта недвижимости, которую государство определило при оценке по формальным признакам: район, тип дома, площадь и не только. При этом вид из окна, планировку квартиры, ремонт кадастровая стоимость не учитывает. То есть это стоимость, близкая к рыночной, но без индивидуальной оценки объекта.[/inf]

По информации ГКИ, обновленные данные уже утверждены и внесены в регистр стоимости земель, поэтому белорусам предложили свериться с новыми данными и пересчитать стоимость своих участков.

Дело в том, что к кадастровой стоимости привязан земельный налог, соответственно, при увеличении кадастровой стоимости земли возрастает и сумма налога на ваш земельный участок. Кроме того, кадастровую стоимость учитывают в процессе легализации дополнительных земельных участков (так называемых самозахватов, которые при желании можно узаконить).

Кадастровая стоимость также важна для тех, кто планирует совершить любые сделки со своей недвижимостью на земельном участке. Наследование, дарение, выкуп земельных участков (в том числе при изъятии их для государственных нужд) - для всех этих сделок потребуется расчёт кадастровой стоимости земли.

В ГКИ пояснили, что если после проверки новой кадастровой стоимости выяснится, что она выше или наоборот ниже ожидаемого, владелец земельного участка вправе её обжаловать. На подачу соответствующего заявления человеку даётся всего 6 месяцев с даты внесения результатов в регистр, вот почему с проверкой не стоит затягивать.

К тому же, сделать это можно прямо на сайте регистра по ссылке. С порядком обжалования кадастровой стоимости подробнее можно также ознакомиться на сайте ГКИ по ссылке.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская объяснила, кому из белорусов сейчас стоит вкладывать свои кровные в строительство жилья, несмотря на “безумные цены” и стоит ли сейчас рассматривать недвижимость как инвестицию и способ приумножить свои средства.

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