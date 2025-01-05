Эти 5 квартир в Минске продают дешевле 50 тыс. долларов. Как выглядят?

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Опубликовано: 05.01.2025 10:56 , Обновлено: 05.01.2025

В условиях растущих цен на недвижимость и ограниченного бюджета многие ищут доступное жилье. Казалось бы, в Минске невозможно найти приличную квартиру и не продать почку. Тем не менее раскопать недорогие варианты всё же можно. Вот 5 квартир, стоимость которых на данный момент не превышает 47 тысяч долларов. Как выглядят и в каких районах находятся?

Фрунзенский район

На улице Чигладзе, 2, в пятиэтажном малосемейном доме, построенном в 1971 году, предложили однокомнатную квартиру на третьем этаже.

Ее площадь составляет 21,07 м², кухня — 5,18 м². Капитальный ремонт в доме завершился в 2018 году: здание утеплено, установлены стеклопакеты, заменены счетчики газа и воды. В квартире есть собственное подвальное помещение, сообщил Realt.

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt















Cанузел совмещенный. Из комнаты есть выход на застекленный балкон. В шаговой доступности находятся магазин и остановка общественного транспорта, а до станции метро «Пушкинская» всего около 10 минут езды.

Цена квартиры — 43 600 долларов.

Серебрянка

Однокомнатная квартира в Серебрянке по адресу ул. Якубова, 66/1 находится на третьем этаже девятиэтажного панельного дома. Планировка стандартная, ремонта нет, но имеется застекленный балкон, обшитый вагонкой.

Общая площадь квартиры составляет 33 квадратных метра, из которых жилых — 17. Кухня занимает 7 метров. По информации из объявления, квартиру выставили на продажу впервые, зарегистрированных жильцов нет, отметил Onliner.

Фото из объявления. Коллаж Onliner

Фото из объявления. Коллаж Onliner

Фото из объявления. Коллаж Onliner

Фото из объявления. Коллаж Onliner









Хозяева готовы продать ее за $46 500.

Заводской район

На улице Бачило, 19, в девятиэтажном панельном доме, построенном в 1993 году, продают однокомнатную квартиру на шестом этаже площадью 32,9 м². Кухня занимает 7 квадратов.

Мебели нет, нужно делать ремонт. Из комнаты есть выход на застекленный балкон, а санузел раздельный.

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt

Фото из объявления/Realt





























Стоимость такого жилья — 47 тысяч долларов.

Первомайский район

Однокомнатная квартира за $48 000 расположена в блочной пятиэтажке 60-х годов по адресу ул. Волгоградская, 19А. Общая площадь квартиры — 30 м², жилая — чуть больше 18,6 м². Кухня небольшая — 5,8 м².

Владельцы продают квартиру с мебелью. По словам автора объявления, в доме провели капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций.













































Продают квартиру за 48 тысяч долларов.

Чижовка

Однокомнатная квартира находится в кирпичном девятиэтажном доме по адресу ул. Краснослободская, 3/1. Площадь составляет 30 м², есть раздельный санузел и незастекленная лоджия площадью 6 метров.

Бывшие владельцы оставляют мебель. Коммуникации были заменены: несколько лет назад в доме прошел капитальный ремонт.









































Стоимость - 49 900 долларов.

Ранее Telegraf.news писал, что агент по недвижимости назвал четыре района в Минске, где, по его мнению, не стоит покупать жильё. По словам эксперта, на своеобразный антирейтинг повлияло отсутствие транспортного сообщения, парковой зоны, внешний вид и… большое количество алкоголиков.

Риэлтер назвал «4 худших района» Минска, где не стоит покупать квартиру. Чем не угодили?