Один из белорусских банков снизил ставку по кредитам на недвижимость

Опубликовано: 11.09.2025 13:48 , Обновлено: 11.09.2025

Банк БелВЭБ объявил о снижении ставки по кредиту на приобретение и строительство недвижимости. Посмотрели, под какой процент сегодня белорусы могут взять кредит на покупку собственного жилья.

С 10 сентября 2025 года ставка по кредиту на недвижимость - жилого дома или квартиры, дачи, садового домика, гаража или машино-места - от банка БелВЭБ составит 17,9% годовых , то есть на 1,2 процентных пункта ниже, чем было (до сих пор действовала ставка в 19,1% годовых).

Данный кредит выдаётся банком на срок до 20 лет под залог или под поручительство третьих лиц. На таких условиях банк готов прокредитовать до 90% от стоимости жилья (в пределах платежеспособности клиента, которую банк оценивают при подаче заявки на кредит).

Кроме того, под такой процент белорусы могут рефинансировать взятый ранее кредит на недвижимость, выданный в другом банке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале августа другой белорусский банк, выдающий кредиты на жильё - «Беларусбанк» - наоборот, увеличил процентные ставки по популярному кредиту «Ипотека Экспресс». Дороже всего там теперь обходится покупка «вторички» - процент на общих основаниях подняли до 18,5%.

Беларусбанк повысил ставки по популярному кредиту на покупку жилья