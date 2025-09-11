Один из белорусских банков снизил ставку по кредитам на недвижимость
Банк БелВЭБ объявил о снижении ставки по кредиту на приобретение и строительство недвижимости. Посмотрели, под какой процент сегодня белорусы могут взять кредит на покупку собственного жилья.
С 10 сентября 2025 года ставка по кредиту на недвижимость - жилого дома или квартиры, дачи, садового домика, гаража или машино-места - от банка БелВЭБ составит 17,9% годовых , то есть на 1,2 процентных пункта ниже, чем было (до сих пор действовала ставка в 19,1% годовых).
Данный кредит выдаётся банком на срок до 20 лет под залог или под поручительство третьих лиц. На таких условиях банк готов прокредитовать до 90% от стоимости жилья (в пределах платежеспособности клиента, которую банк оценивают при подаче заявки на кредит).
Кроме того, под такой процент белорусы могут рефинансировать взятый ранее кредит на недвижимость, выданный в другом банке.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале августа другой белорусский банк, выдающий кредиты на жильё - «Беларусбанк» - наоборот, увеличил процентные ставки по популярному кредиту «Ипотека Экспресс». Дороже всего там теперь обходится покупка «вторички» - процент на общих основаниях подняли до 18,5%.
Беларусбанк повысил ставки по популярному кредиту на покупку жилья