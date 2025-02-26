"Ему предлагали $1,5 млн" - В минском дворе показали "борьбу" "одного против всех"

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Опубликовано: 26.02.2025 18:21 , Обновлено: 26.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали "борьбу" "одного против всех" в центре Минска. Речь о домах: новые высотки окружили частный дом. В комментариях пользователи стали делиться слухами о хозяине недвижимости. По одной из переданных легенд, "ему предлагали 1,5$ млн" за снос дома.

На видео заметно, что это двухэтажный дом с крышей (и чердаком, вероятно), а также пристройкой. “Один против всех”, - написали на опубликованных кадрах.

В комментариях уточнили, что дом расположен на улице Тургенева в столице, недалеко от парка Дружбы народов.

“Спорная ситуация. Если верить легенде, то ему предлагали $1,5 млн, он отказался и попросил в два раза больше”, - поделился один комментатор.

Другой просто сказал, что “владельцу до последнего предлагали очень хорошие деньги” без уточнения, сколько именно.

“Человек всю жизнь строил, жило не одно поколение, и тут нужно отдать под экскаватор. К сожалению, рано или поздно дожмут человека условиями”, - считает пользователь TikTok.

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Другая комментаторша пожаловалась, что на месте этого дома якобы “должен был быть паркинг”. “А владельцы дома при чем, что кто-то рассчитывал там на его участок?” - ответили ей.

Кто-то же считал, что это “история про людскую жадность”. “Мог взять 1,5 [млн долларов], купить офигенный дом + пару квартир на сдачу. Жил бы в доме, квартирки сдавал, но решил пойти на принцип и сильно проиграл”, - написал юзер TikTok.

С ним не согласились: “Он, может, в “свое время” все до последней копейки вкладывал в этот дом, откуда нам знать обстоятельства и причины такого поступка. А теперь да, и представить страшно, как ему там живется”.

Еще один пользователь решил просто пошутить, не комментируя решение хозяина дома: “Удобно, когда он будет мясо на гриле жарить, с балкона кричите ему “Переворачивай, чтобы не подгорело”.

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