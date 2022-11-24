Эксперты назвали самый дорогой город Беларуси после Минска

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Опубликовано: 24.11.2022 10:08 , Обновлено: 24.11.2022

Специалисты Национального кадастрового агентства опубликовали данные о средней цене квадратного метра жилья в белорусских областных центрах за третий квартал 2022 года.

Так, лидером после Минска стал Брест, передает Thinktanks.by. Там квадратный метр многоквартирного жилья стоит в среднем 760 долларов.

Тем временем в Гомеле и Могилеве цена составляет 590 долларов.

Кстати, Брест стал и лидером по росту цены квадратного мера за квартал. С ним вровень идет и Витебск.

Инфографика: thinktanks.by

Хотя больше всего белорусов, вероятно, хотят жить в Гродно. Ведь там продают больше всего квартир. Например, в третьем квартале совершили 659 сделок купли-продажи жилья.

Кстати, там же продали самую дорогую квартиру — трехкомнатную. площадью 150 метров, за 156 тыс. долларов.

А меньше всего сделок купли-продажи жилья совершили в Могилеве — 432.

Инфографика: thinktanks.by

Ранее Телеграф писал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) в честь Всемирного дня мужчин рассказал, где в нашей стране мужчин живет больше, чем женщин. Оказывается, всего в четырех городах.

В Беларуси целых 4 города, где мужчин больше, чем женщин — Белстат