Доллар слегка сдал, юань упал до минимума за 610 дней. Почему не изменился курс евро?

Опубликовано: 24.03.2025 13:33 , Обновлено: 24.03.2025

На Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 24 марта, доллар США немного подешевел, китайский юань опустился до минимального значения более чем за полтора года, а курс евро остался неизменным. Российский рубль, в свою очередь, укрепился.

Итоги торгов:

Доллар США (USD): 3,1314 рубля (-0,0028; −0,09%).

(USD): 3,1314 рубля (-0,0028; −0,09%). Евро (EUR): 3,3716 рубля (сделок не было).

(EUR): 3,3716 рубля (сделок не было). Российский рубль (RUB): 3,6558 рубля за 100 российских рублей (+0,0061; +0,17%).

(RUB): 3,6558 рубля за 100 российских рублей (+0,0061; +0,17%). Китайский юань (CNY): 4,1957 рубля за 10 юаней (-0,0313; −0,74%).

Эксперты отметили укрепление белорусского и российского рубля за последние две недели, несмотря на отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси. По данным Нацбанка, в январе 2025 года сальдо внешней торговли товарами и услугами составило минус $235 млн. Экспорт снизился на 7,7% по сравнению с январём прошлого года, а импорт вырос на 2,7%.

Директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв в комментарии изданию Office Life связал укрепление рубля с «умеренно оптимистическими ожиданиями по изменениям в геополитической ситуации».

Он предположил, что в случае позитивного развития событий и перспективы ослабления санкций курсы валют могут консолидироваться на текущем уровне или даже немного укрепиться. «Выход курса белорусской валюты ниже уровня 3 рублей за доллар маловероятен», — уточнил Усачёв.

Михаил Грачёв для портала Myfin.by отметил отсутствие значимых финансовых новостей на текущей неделе, поэтому на валютный рынок, по его мнению, будут влиять текущие события. Он спрогнозировал на текущей неделе курс белорусского рубля в диапазоне 3,1 — 3,15 рубля за доллар США, а курс российского рубля — выше 3,6 белорусских рублей за 100 российских рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news узнали от эксперта, когда цены на пиломатериалы в Беларуси могут подскочить чуть ли не вполовину.

«Лучше купить сейчас» — Директор лесопилки в Молодечно пояснил, когда цены на пиломатериалы могут «подскочить на 30–40%»