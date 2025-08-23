Эксперт назвала "оптимальную" цену на квадрат в новостройке в Минске. Как притормозила "вторичка"?

📊 Анализ

Опубликовано: 23.08.2025 08:06 , Обновлено: 23.08.2025

Эксперт по недвижимости в Беларуси Наталья Литовская оценила конкурентную цену на квадратный метр в новостройках Минска по итогам лета. По ее словам, в начале сезона цены сильно отличались у застройщиков, что привело к тому, что некоторые не смогли оперативно распродать построенное жилье.

Однако в конце лета, по мнению Литовской, можно говорить о стабилизации рынка недвижимости и появлении конкурентной цены, которая гарантирует продажи для застройщиков и надежду не переплатить для покупателей.

Наталя Литовская рассказала, что согласно ее анализу, метр в двухкомнатных квартирах и компактных евротрешках выровнялся на уровне 1600 долларов (~4760 BYN/м²). Эксперт уверена, что такой должна быть цена вне зависимости от наличи паркоместа.

“Ниже — пожалуйста, но если ценник на квартиру «итого» выше 110 тысяч долларов в эквиваленте (~327 000 BYN, ~$1600/м²), рассчитывать на стойкий спрос не приходится. Причем формула актуальна и для всех типов застройщиков, которые возводят обычные многоэтажные монолитные дома”, - считает Наталья Литовская.

По ее словам, не даёт расти цене квадрата в новостройках продавцы вторичных квартир. Ведь они успели построить их по 1200—1300 долларов (~3570-3870 BYN/м²), а значит запросто продают, как минимум без убытков, а то и с прибылью по 1700—1800 за квадратный метр (~5060-5350 BYN/м²).

Таким образом, по мнению Литовской, оптимальные цены на “однушки” и “евродвушки” (42-46 метров) в Минске в августе сложились на уровне 75 тысяч долларов (~223 000 BYN, ~$1630-1785/м², ~4850-5310 BYN/м²).

“Покупают и по более высоким ценам (в комфорт-классе), но спрос уже менее устойчивый. Опять же, тут конкуренты — свежие новостройки у метро, где можно купить квартиру той же площади за 97−115 тысяч долларов (~288 500-342 000 BYN, ~$2100-2500/м², ~6250-7435 BYN/м²)”, - уточнила Наталья Литовская.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства разъяснили, с какого момента владельцы квартир в новостройках должны оплачивать ЖКУ. Как пояснили в ведомстве, точка отсчёта зависит от формы приобретения жилья.

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