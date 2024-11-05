"Думайте оперативно" - Белорусам пообещали привезти дом бесплатно. Где?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.11.2024 13:58 , Обновлено: 05.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором предложили бесплатно доставить деревянный дом. Правда, такую услугу пообещали только тем, кто находится на расстоянии не больше 30 км от постройки.

“Последний раз снимаю. Находимся в Дзержинском районе, [деревня] Павлюти. Кому надо, если рядом здесь кто-то, в 20:30 отсюда за бесплатно привезут бревна”, - сказал на ролике автор (опубликовали его в первой половине дня 5 ноября).

Он уточнил, что доставка на расстояние больше 30 км возможна, но надо “договариваться”. “Поэтому начнем разбор через пару часов. Думайте и оперативно оставляйте номер”, - добавил мужчина.

Конечно, в комментариях люди в основном спрашивали, возможна ли бесплатная доставка в тот или иной населенный пункт.

“Скупают бревна и старые доски на мебель. Найди таких, очень хорошо платят”, - посоветовал автору видео один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала свою покупку за одну базовую величину (40 рублей) — деревянный дом. По словам девушки, постройка крепкая, расположена в 15 км от Могилева.

«Извините, это не шутка?» — Белоруска похвасталась в TikTok покупкой дома за 40 рублей. Комментаторы не оценили