Домашний аттракцион? Под Минском построили дом с кроватью, которая выезжает на улицу

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Опубликовано: 26.02.2025 11:20 , Обновлено: 26.02.2025

Под Минском, в тихом посёлке возле деревни Ребрище, белорусы построили дом с кроватью, которая в прямом смысле слова выезжает на улицу. Правда, не с первого этажа, а со второго. По словам владельцев, они часто отдыхали в домиках такого типа, однако пришли к выводу, что они "несколько тесноваты". Тогда и решили построить свой.

“Мы с супругой довольно часто отдыхали в арендных А-фреймах и сошлись во мнении, что в классическом исполнении они несколько тесноваты. Поэтому, когда решили построить свой дом, придумали комбинированную конструкцию, что позволило увеличить площадь и добавить в планировку полноценную спальню и баню”, — рассказал хозяин необычной недвижимости.

[info_b]А-фрейм — это архитектурный стиль здания, отличающийся крутыми сторонами, которые обычно начинаются на линии фундамента или вблизи неё и сходятся вверху в форме буквы “A”. Потолок А-образного каркаса может быть открыт до верхних стропил.[/info_b]

По словам Евгения, похожую идею они с женой увидели в Норвегии — там кровать выезжала на балкон дома. Однако их задумка оказалась сложнее, т.к. никаких балконов они не хотели, а конструкция должна была выдвигаться и задвигаться как консоль, буквально висеть в воздухе на высоте, без опор.

В итоге основанием для механизма послужили направляющие для откатных ворот. Это металлические рельсы-направляющие, к которым прикреплено основание кровати и треугольное окно — оно выезжает из стены вместе с ложем. Таких направляющих две, что обеспечивает защиту кровати от опрокидывания, выдерживая огромный вес, передал Интернет-портал Realt.





















Ранее Telegraf.news писал, что под Минском появился ещё один необычный дом. Его владельцы — Александр и Анастасия — построили жильё из 40-футового морского контейнера, в которых обычно перевозят крупногабаритные грузы. По их словам, такая практика распространена в США, но не в Беларуси, поэтому всё пришлось делать своими руками по видео на YouTube.

«Всё делали по видео на YouTube». Белорусы построили дом из морского контейнера. За сколько?