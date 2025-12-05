Долина впервые прокомментировала скандал с квартирой – «Не понимала, как жить дальше»

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Опубликовано: 05.12.2025 15:05 , Обновлено: 05.12.2025

Российская певица Лариса Долина согласилась отдать деньги за квартиру, ставшую причиной скандального судебного разбирательства, создавшего опасный правовой прецедент. Условия мирового соглашения, которое предложила певица после того, как пострадавшая девушка подала апелляцию в Верховный суд, раскрыла Светлана Свириденко, адвокат покупательницы Полины Лурье. Сама же певица впервые с начала скандала дала публичные комментарии.

Условия, предложенные Долиной Полине Лурье, адвокат назвала “кабальными”, передало российское РИА “Новости”.

[inf]В юридической лексике “кабальными” называют крайне невыгодные для одной из сторон условия договора, которые ей приходится принять из-за стечения тяжелых жизненных обстоятельств. При этом вторая сторона, которая навязывает кабальные условия, понимает и использует их для собственной выгоды .[/inf]

По словам Свириденко, мировое соглашение Долиной сводилось к возврату денег (речь идёт о сумме в 112 млн российских рублей, то есть более 4,2 млн белорусских в эквиваленте) в течение трёх лет, равными платежами. Однако девушку такое предложение не устроило - она настаивает на возврате всей суммы сразу. Адвокат сообщила, что Лурье уже пришлось заплатить за Долину налог на имущество за квартиру, которой она, по сути, не пользовалась.

Напомним, по суду девушка лишилась и квартиры, и денег, уплаченных за неё после того, как Долина потребовала отменить сделку купли-продажи, вырученные деньги от которой она сама же перевела на счета злоумышленников. Суд встал на сторону Долиной и вернул ей квартиру, но возвращать деньги покупательнице не стал, несмотря на то, что та приобрела жильё на законных основаниях. В настоящее время дело рассматривается в Верховном суде - заседание назначено на 16 декабря.

Тем временем сама певица, которая на протяжении всего судебного разбирательства хранила молчание, впервые прокомментировала скандальную историю. Свою версию произошедшего она рассказала в эфире программы «Пусть говорят!» на российском Первом канале. Своё длительное молчание Долина списала на шоковое состояние, а также на подписку о неразглашении материалов дела.

“Я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия — я подписку дала о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс. Важно понять, что это физически было невозможно”, - заявила певица.

Отметим, что судебное разбирательство Долиной с Лурье создало опасный правовой прецедент, от которого уже пострадали многие россияне. Более 3000 семей, в основном молодых, купивших квартиры, остались и без жилья, и с непогашенной ипотекой. Произошедшее даже получило собственное название - «эффект Долиной».

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