Чиновники предложили снести часть зданий в центре Минска. Зачем?

Опубликовано: 02.04.2025 08:51 , Обновлено: 02.04.2025

Часть зданий в самом центре Минска - на площадке по улице Короля, принадлежащей Минскому обувному открытому акционерному обществу "Луч" - в скором времени может пойти под снос. На этом месте чиновники предложили создать ещё один технопарк. Данный вопрос 1 апреля представители "Луча" обсудили с председателем Мингорисполкома главой концерна "Беллегпром" и уполномоченным представителем президента по Минску Натальей Кочановой.

Разработать проекты технопарков в Минске Лукашенко поручил Кочановой во время последнего посещения мотовелозавода. Предприятия легкой промышленности предложили сконцентрировать на площадке Минского обувного открытого акционерного общества “Луч”, сообщило госагентство БЕЛТА.

Кочанова, комментируя идею нового технопарка, отметила, что на территории предприятия есть ряд зданий, которые следует “вовлечь в хозяйственный оборот”. Если идея будет реализована, здесь появятся площадки, на которых смогут разместиться небольшие частные пошивочные производства, ателье. При этом будущим резидентам технопарка пообещали “преференции” и льготы от государства.

При этом Кочанова подчеркнула, что прежде, чем пригласить на площадку новых частников, территорию будущего технопарка придётся привести в порядок. Генеральный директор “Луча” Егор Огурцов пояснил, что для этого на площадке по улице Короля часть зданий придётся реконструировать “под нужды будущих участников технопарка”. Часть зданий, по его словам, возможно, придётся полностью снести и построить на их месте новые корпуса. Масштаб работ станет понятен после проведения детального осмотра и доисследования.

Огурцов заявил, что ещё на стадии проектирования технопарка компаниям, которые пожелают стать его резидентами, позволят озвучить свои пожелания касательно помещений - указать, где и как планируется разместить оборудование, какие коммуникации и куда нужно подвести.

В качестве альтернативной площадки для будущего технопарка лёгкой промышленности чиновники предложили рассмотреть вторую площадку компании “Обувь - Луч” на улице Тимирязева.

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