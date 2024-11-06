Цена — почти 4 млн долларов. Под Минском решили продать 3-этажный "дом мечты". За что такие деньги?

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Опубликовано: 06.11.2024 19:23 , Обновлено: 06.11.2024

В 19 километрах от Минска, в деревне Сосновая Смолевичского района, выставили на продажу "дом мечты" за почти рекордные 4 миллиона долларов. К коттеджу общей площадью более 950 "квадратов" прилагается участок в 31 сотку, гостевой дом на 92 квадратных метра и летняя кухня с сауной. На данный момент это самое дорогое предложение на рынке жилой недвижимости в Беларуси.

В основном здании расположились 5 спален с личными санузлами, банкетный зал для приёма гостей, 2 кухни, 2 камина, кинозал, спа-зона, винный погреб, холодильная камера, котельная и постирочная комнаты. Рядом с домом, по словам продавцов, находится “шикарный садово-парковый ландшафт”, который состоит из более 3 тысяч насаждений, а также зоны барбекю, ротонды, беседки и фонтана.

При строительстве этого “архитектурного шедевра”, который, как утверждают продавцы, “не имеет аналогов” в Беларуси, использовали материалы премиум-качества, привезённые из Италии, Испании, Ирана, Германии и Бельгии, передал Интернет-портал Realt. Напомним, стоимость такой роскоши составляет 13 миллионов 329 тысяч 267 белорусских рублей, или почти 4 миллиона долларов.

























































































Ранее Telegraf.news писал, что в центре Минска, недалеко от станции метро “Площадь Победы”, выставили на продажу настоящую роскошь — 3-уровневую квартиру общей площадью 362 кв. м. На трёх этажах кирпичной малоэтажки расположились бассейн, хамам, сауна, русская баня, две детские, гостевая, три гардеробные, три санузла и постирочная. Кроме того, новых владельцев ждут два места в подземном паркинге.

В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с баней, сауной и бассейном. Сколько попросили?