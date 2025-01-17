Цена — 110 тысяч долларов. В деревне под Минском продали участок, за который боролись 13 человек

Опубликовано: 17.01.2025 18:20 , Обновлено: 17.01.2025

Сегодня днём состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для белорусов, которые хотели построить жильё в деревнях, расположенных на территории Озерицко-Слободского сельсовета Смолевичского района на Минщине. В результате торгов самым дорогим лотом стал надел площадью 10 соток, за который боролись сразу 13 человек.

Дорогая земля находится в деревне Батуринка по адресу: улица Центральная, 13А. Интересно, что сам участок представляет собой 10 соток и располагается около реки Домелька, что, вероятно, и повлияло на спрос. По данным Интернет-портала о недвижимости Realt, у будущего владельца есть возможность подвести к дому электричество, газ и воду. Сама деревня находится примерно в 22 километрах от МКАД в московском направлении.

Изначально лот оценили в 50 тысяч белорусских рублей, однако из-за захватывающей борьбы, которая развернулась среди 13 человек, надел удалось продать за рекордные 382 тысячи рублей, или 110 тысяч долларов. Как утверждает Realt, это больше, чем самый дорогой участок 2024 года, который обошёлся покупателю в 101 тысячу у.е.

Так выглядит участок за 110 тысяч долларов со спутника

Ранее Telegraf.news писал, что в центре Минска, недалеко от станции метро “Площадь Победы”, выставили на продажу настоящую роскошь — 3-уровневую квартиру общей площадью 362 кв. м. На трёх этажах кирпичной малоэтажки расположились бассейн, хамам, сауна, русская баня, две детские, гостевая, три гардеробные, три санузла и постирочная. Кроме того, новых владельцев ждут два места в подземном паркинге.

В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с баней, сауной и бассейном. Сколько попросили?