Белорусам предложили получать уведомления о домах в деревне за базовую. Как это работает

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.03.2026 08:39 , Обновлено: 28.03.2026

На фоне усилий властей Беларуси распродать и ввести в оборот пустующие дома в деревнях Национальное кадастровое агентство запустило сервис, где можно бесплатно получать уведомления о выставленных на продажу заброшках.

Пользоваться им максимально просто: нужно просто подписаться на новый Telegram-канал https://t.me/doma_nca

Что внутри:

актуальные заброшки по всей стране, причем с фото;

идеи для инвестиций, бизнеса и переезда;

прозрачный государственный источник с современным подходом.

Ранее мы писали, что в Беларуси уже несколько лет действует закон, позволяющий купить пустующие дома в сельской местности или за одну базовую величину (на сегодняшний день это 45 рублей), или на аукционе ниже рынка.

Ежегодно такие дома тысячами выставляются на аукционы по всей стране. Однако, судя по комментариям в соцсетях, прямо повального спроса на такие предложения нет.

https://telegraf.news/nedvizhimost/1068850/#google_vignette