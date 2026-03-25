Почему белорусы не спешат покупать домики в деревне за одну базовую: «Начинаешь звонить и …»

Опубликовано: 25.03.2026 08:46 , Обновлено: 25.03.2026

В Беларуси уже несколько лет действует закон, позволяющий купить пустующие дома в сельской местности или за одну базовую величину (на сегодняшний день это 45 рублей), или на аукционе ниже рынка. Ежегодно такие дома тысячами выставляются на аукционы по всей стране. Однако, судя по комментариям в соцсетях, прям повального спроса на такие предложения нет. Пользователи соцсети Threads поделились причинами, которые останавливают их от покупки «хатки в глуши».

[inf]Сделаем ремарку. На самом деле, согласно официальной статистике, интерес к заброшкам у белорусов всё-таки есть. За 2024 год было продано 798 пустующих жилых домов за одну базовую величину. А общее количество проданных пустующих домов (включая проданные на аукционах по более высокой цене) за 2024 год составило 1369 объектов, что на 40% больше показателей 2023 года.

В 2025 году, по данным Госкомимущества на октябрь, с начала этого года в хозяйственный оборот вовлечено 5268 пустующих домов (+33% к аналогичному периоду 2024 года). Всего продано 1138 домов, из них 415 – за одну базовую величину.[/inf]

«К 45 рублям нужно иметь ещё минимум 15000$»

Но самой частой причиной отказа от участия в исполнении мечты или авантюре (зависит от настроения) стали как раз затраты не на покупку, а понимание, что последующие вложения будут на порядки выше. Многие понимают, что символическая цена — это лишь вершина айсберга.

«К 45 рублям нужно иметь ещё минимум 15000$, чтоб как-то его реанимировать. Вода, электричество, отопление. Потом пойдет: крыша, забор, сарай. Так как он в ж…е мира, надо думать как ездить в распутицу и зимой», — [link href=“https://www.threads.com/@mogilev_online/post/DWRLW65iAkX?xmt=AQF0ZL7cKJ6rPlpnADKbEaYn7U_za1w5GNazEPCUTkkt-knyWAOMgiRH9KBVnS4igjIgaa4-&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] прокомментировал [/link] один из участников дискуссии.

По словам другого потенциального покупателя, проблема кроется в логистике:

«смотришь дом вроде ок, вс, потом просто начинаешь звонить и спрашивать стоимость элементарщины — доставка туда материалов, подсыпать участок или что-то подвести — типо интернета и понимаешь, что проще и дешевле выйдет купить вторичку в “живом” селе».

Именно местоположение заброшек часто становится самой большой проблемой. Большинство недорогих домов находятся далеко от цивилизации.

Один из комментаторов перечислил ключевые недостатки:

«если дом более-менее, то на аукционе ты будешь не один и это уже не одна базовая»;

«как правило, там с документами жопа и надо пройти 7 кругов ада, чтобы их восстановить»;

«локации как правило в ж…е мира (относительно Минска), до цивилизации очень далеко, хорошо, если какая автолавка раз в неделю приезжает».

Другая женщина, которая искала дом не совсем далеко от Минска, поделилась личным опытом:

«Я вот смотрела такую хатку в деревне, которая мне дорога, км 80 от Минска. 5 лет пустовала. Стартовала за 1 базовую, а продана на 12 000. (…) Зимой дороги и в ближайшем пригороде могут неделю не чистить или более. И как я буду 3 км по снегу по колено идти до ЖД-остановки?»

Тем временем, даже решившись на покупку, граждане сталкиваются с бюрократическими сложностями. Несколько участников дискуссии напомнили, что процесс оформления может затянуться из-за нерасторопности чиновников.

«Знакомые хотели так приобрести дом, подали заявку на рассмотрение ещё в октябре прошлого года, до сих пор ни ответа — ни привета. Как пользоваться этой возможностью, если ТАМ никак не реагируют на потенциальных покупателей?» — возмутился комментатор.

Кроме того, многих смущает жесткое временное ограничение на реконструкцию и ремонт. Один из пользователей, который рассматривал такой вариант, но в итоге выбрал дом в агрогородке с развитой инфраструктурой, уточнил:

«Для нас стали определяющими факторы такие, как ограничения временные в 1 год (этого мало!) и глушь расположения».

«Крутая тема для старта»

Впрочем, желающие всё-таки есть. Нашлись и те, кто уже приобрел или активно покупает пустующие дома. Причем их мотивация отличается от желания обзавестись «родовым гнездом».

«Воспользовались и не раз, брала не для жизни, а для инвестиций. Крутая тема, хорошая возможность для старта, цены на недвижку растут. Просто у нас все хотят сразу двушку в новострое и в центре желательно, и ноют тут, что жилье невозможно приобрести в 20 лет», — заявила пользовательница, добавив, что многим мешает завышенный уровень ожиданий.

Ещё один комментатор сообщил, что его коллега купил дом возле родителей.

«Если бы не жила в доме, возможно, бы также подумала о таком доме для дачи, люблю деревенский уклад», — поделилась другая участница разговора.

От реестра до ремонта за год

Возможность купить дом за одну базовую величину в Беларуси появилась благодаря Указу Президента № 116 от 24 марта 2021 года «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Купить заброшку можно в сельской местности, а также в некоторых городах (кроме Минска и областных центров). С 1 января 2023 года действует Единый республиканский общедоступный реестр пустующих домов.

Кстати, за базовую купить дом почти нереально. Стартовая цена формируется чиновниками исходя из рыночной стоимости, и только если домик в деревне долго не продается, она поэтапно снижается вплоть до 1 базовой. Если на аукцион приходит один участник, он покупает дом по начальной цене, увеличенной на 5%.

При этом нельзя забывать об обязательствах. Как гласит закон, в течение года со дня регистрации договора купли-продажи необходимо начать реконструкцию или капитальный ремонт дома, либо снести его, если он аварийный. Исполком может продлить этот срок при наличии уважительных причин и подтверждающих документов. Но это снова бегать по инстанциям.