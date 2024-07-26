Белорусам предложили купить настоящую резиденцию короля. Сколько стоит?

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Опубликовано: 26.07.2024 10:05 , Обновлено: 26.07.2024

Гродненский облисполком объявил о том, что резиденцию последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского выставили на продажу. Во сколько оценили историческую постройку и когда пройдет аукцион?

Усадьба находится на окраине Гродно, на улице Прогулочная, 15/1. Ее построили в 1771 году, однако сейчас здание выглядит уже не так, как раньше (например, кирпичные стены заменили на деревянные).

Ранее это был дворец в стиле барокко, который приписывают архитектору Джузеппе де Сакко. После того, как земли вошли в состав Российской империи, усадьба отошла государству. После ею владел род Ляхницких.

К слову, рядом с резиденцией стояли стеклянные оранжереи, конюшни, часовня и большой парк с оврагом. Но в советское время часовню переделали в машинно-тракторную станцию, после войны использовали как детский дом.

По информации облисполкома, на торги выставили нежилую часть здания, которая является историко-культурной ценностью. Площадь 271,2 кв.м.

Начальная цена лота составляет 351 тыс. BYN (без учета НДС), или 111, 2 тыс. долларов. Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости. Продавец – ОАО «Гроднопромтехника».

Торги должны состоятся 30 июля, заявку можно подать до 12:00 29 июля 2024 года, по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, д. 127, корп. 5, каб. 411 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). До подачи заявки нужно перечислить задаток в размере 17 550 BYN.

Здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения.

[info_b] Станислав II Август Понятовский — последний король Речи Посполитой, король польский и великий князь литовский (в 1764—1795).

Родился 17 января 1732 года в волчинской усадьбе своего отца (сейчас Каменецкий район, Брестская область, Республика Беларусь).

После смерти короля Августа III Станислава выдвинули на трон Речи Посполитой. В 1764 году при немногочисленном участии шляхты и решительной поддержке Екатерины II его избрали королем.

После подавления восстания под руководством Тадеуша Костюшко в 1795 году Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.

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