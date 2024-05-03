Белорусам предложили купить часть подземного ТЦ в Минске. Сколько просят?

Опубликовано: 03.05.2024 19:43 , Обновлено: 03.05.2024

На торговой интернет-площадке "Центр промышленной оценки" появилось объявление об аукционе по продаже части подземного торгового центра над станцией метро "Партизанская" в Минске.

Речь идет о ТЦ “Подземный город”. Согласно информации о лоте, общая площадь выставленных на торги помещений - 2564,4 квадратного метра. Продавцом выступает общество с ограниченной ответственностью “Гастон Восток”, которое находится в состоянии ликвидации.

Начальную цену подземного торгового зала установили на уровне 7,736 млн рублей. Также победитель должен будет оплатить затраты, вероятно, на аукцион (500 рублей без учета НДС) и вознаграждение организатору торгов в размере 2% от цены продажи лота.

Известно, что заявки на аукцион будут принимать до 17:00 27 мая, а сами торги запланировали на 28 мая.

Кстати, есть у лота “обременение”: до конца этого года в продаваемой части арендуют 800 квадратных метров.

Ранее Telegraf.news рассказывал о еще одном необычном лоте. Так, на продажу выставили рынок “Варшавский” в Бресте. К слову, за него начальная цена меньше, чем за часть “Подземного города” - 3,831 млн рублей.

Белорусам предложили купить рынок «Варшавский» в Бресте. Сколько просят?