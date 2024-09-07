Белорусам и не снилось. В Минске выставили на продажу пентхаус почти за 1 миллион долларов

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Опубликовано: 07.09.2024 11:27 , Обновлено: 07.09.2024

Цены в Беларуси не перестают удивлять. Так, в одном из элитных райнов Минска выставили на продажу четырёхкомнатную двухэтажную квартиру с террасой, которая по своим размерам вполне себе тянет на "трёшку". За высокие потолки в 3 метра и общую площадь 338 "квадратов" хозяева просят ни много ни мало — 917 тысяч долларов.

К слову, из этих 338 “квадратов” сама терраса занимает 99. На первом этаже элитного пентхауса располагается холл, кухня-гостиная, две спальни с джакузи, гостевой санузел, постирочная и топочная с газовым котлом. На втором этаже — ещё одна спальня с личной ванной комнатой и выход на террасу. Помимо этого, в доме есть лоджия и 2 балкона (видимо, для тех, кому недостаточно одной террасы).

Но и это не всё. В каждой комнате установлен кондиционер и тёплый пол, а внутри квартиры работает система “Умный дом”, которая в том числе предусматривает видеонаблюдение за территорией и паркингом. Кроме того, продавцы пообещали “сказочный вид на город”, “дорогой качественный ремонт”, домашний кинотеатр, а также подоконники и бар из натурального мрамора.





















































Ранее Telegraf.news писал, что не так давно под Минском появился необычный дом. Его владельцы — Александр и Анастасия — построили жильё из 40-футового морского контейнера, в которых обычно перевозят крупногабаритные грузы. По их словам, такая практика распространена в США, но не в Беларуси, поэтому всё пришлось делать своими руками по видео на YouTube.

«Всё делали по видео на YouTube». Белорусы построили дом из морского контейнера. За сколько?