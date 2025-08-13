Беларусбанк повысил ставки по популярному кредиту на покупку жилья

Опубликовано: 13.08.2025 11:43 , Обновлено: 13.08.2025

«Беларусбанк» с 13 августа увеличил процентные ставки по своему кредиту на покупку жилья — «Ипотека Экспресс». Информация об этом появилась на официальном сайте банка.

Повышение произошло после непродолжительного периода снижения ставок, которое было в июне этого года. Новые условия сделали кредиты более дорогими, особенно для тех, кто покупает жильё на вторичном рынке.

Категория кредита Старая ставка (с июня) Новая ставка (с 13 августа) Покупка «вторички» (на общих основаниях) 17,4% 18,5% Покупка «вторички» (для нуждающихся) 14,75% 16,5% Покупка у застройщика (на общих основаниях) 16,4% 16,65% Покупка у застройщика (для нуждающихся) 13,5% 13,75%

Изменения произошли на фоне повышения ставки рефинансирования Нацбанка, которая в июне выросла с 9,5% до 9,75% годовых.

Новость Телеграф

Напомним, как отмечала эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская, ставки выше 18% можно считать «запретительными». По её мнению, сейчас почти четверть сделок на вторичном рынке проходит с привлечением кредита, а после такого повышения она ожидает, что как минимум половина «кредитных» покупателей отложит свои планы по покупке жилья «до просадки цен».

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