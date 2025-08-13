Беларусбанк повысил ставки по популярному кредиту на покупку жилья
«Беларусбанк» с 13 августа увеличил процентные ставки по своему кредиту на покупку жилья — «Ипотека Экспресс». Информация об этом появилась на официальном сайте банка.
Повышение произошло после непродолжительного периода снижения ставок, которое было в июне этого года. Новые условия сделали кредиты более дорогими, особенно для тех, кто покупает жильё на вторичном рынке.
|Категория кредита
|Старая ставка (с июня)
|Новая ставка (с 13 августа)
|Покупка «вторички» (на общих основаниях)
|17,4%
|18,5%
|Покупка «вторички» (для нуждающихся)
|14,75%
|16,5%
|Покупка у застройщика (на общих основаниях)
|16,4%
|16,65%
|Покупка у застройщика (для нуждающихся)
|13,5%
|13,75%
Изменения произошли на фоне повышения ставки рефинансирования Нацбанка, которая в июне выросла с 9,5% до 9,75% годовых.
Напомним, как отмечала эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская, ставки выше 18% можно считать «запретительными». По её мнению, сейчас почти четверть сделок на вторичном рынке проходит с привлечением кредита, а после такого повышения она ожидает, что как минимум половина «кредитных» покупателей отложит свои планы по покупке жилья «до просадки цен».
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