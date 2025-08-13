Эксперт по недвижимости предупредила белорусов о повышении процентов по ипотеке до «запретительных»

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.08.2025 08:10 , Обновлено: 13.08.2025

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская предупредила белорусов о грядущем повышении процентных ставок по ипотечным кредитам, которые выдаёт один из крупнейших банков страны - Беларусбанк. По словам специалиста, процентные ставки после нынешнего повышения преодолеют "запретительный" предел.

По словам Литовской, июньское понижение ставок по кредиту Беларусбанка на покупку жилья “Ипотека Экспресс” было “случайным подарком для самых быстро реагирующих”. Тем же, кто не успел сориентироваться и оформить кредит на более выгодных условиях, ждёт уже неприятный “сюрприз”.

По информации эксперта, уже с 13 августа Беларусбанк повысит ставки по”главному кредиту на вторичку”:

с нынешних 17,65% до 18,5% годовых – на общих основаниях,

годовых – на общих основаниях, с 14,75% до 16,5% - для тех, кто стоит на очереди как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

На сайте самого финансового учреждения информации о повышении ставок пока нет, но если данные эксперта подтвердятся, это будет означать, что ставки по ипотечному кредиту поднимутся до более высокого уровня, чем до предыдущего понижения (тогда ставка по “Ипотеке Экспресс” составляла 18,18%).

При этом ставки выше 18% годовых Литовской назвала “уже запретительными”. То есть технически взять кредит на жильё будет можно, но для большинства потребителей обслуживание такого кредита будет крайне обременительным и фактически невыгодным.

“Сейчас четверть сделок на вторичном рынке проходит с привлечением кредита, можно ожидать – как минимум половина “кредитных” покупателей отодвинут планы по покупке квартиры “до просадки цен”. Их доходов просто не хватит, чтобы получить нужную сумму от банка. Если ещё и доллар в августе стартанет, будет вообще очень интересно”, - дала прогноз Литовская в своём Telegram-канале.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что после того, как Беларусбанк понизил ставку по кредиту “Ипотека Экспресс”, были урезаны и лимиты на кредитные средства. Теперь при приобретении квартиры на вторичном рынке у физического лица банк готов предоставить кредит на сумму, равную 80% от стоимости объекта, тогда как ранее кредитовал до 90% стоимости жилья.

Новость Телеграф