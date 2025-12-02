Аванс, задаток или залог? Риэлтер объяснила белорусам, какая предоплата за квартиру не даст уйти в «минус»

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Опубликовано: 02.12.2025 11:57 , Обновлено: 02.12.2025

При покупке квартиры или дома продавцы нередко просят от покупателей внести задаток либо аванс или оставить залог в качестве гарантии того, что сделка точно состоится. В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома объяснили, в чём разница между этими тремя видами предоплаты и дали белорусам совет, какой именно вид лучше выбрать, чтобы не уйти в "минус" по итогам сделки.

Риэлтер Татьяна Черновая пояснила, что юридически участники сделки по продаже недвижимости вправе использовать любой из трёх вариантов, однако юридические обязательства на участников сделки накладывают не все из них.

Самой надёжной гарантией заключения сделки специалист назвала задаток . Под этим термином юристы понимают те деньги, которые будущий покупатель передаёт продавцу в счёт причитающихся платежей. С юридической точки зрения, передача задатка подтверждает факт заключения договора и является обеспечением его исполнения.

Если сделка не состоится по вине покупателя, задаток ему никто возвращать не обязан. А вот если сделка не состоится по вине продавца, ему придётся вернуть уплаченную ему сумму в двойном размере. Главное, чтобы факт передачи задатка был зафиксирован в письменной форме.

Просто вернуть задаток и разойтись стороны вправе по взаимной договорённости, если вдруг решат отказаться от договора до начала его исполнения, либо если ни одна из сторон не виновата в том, что исполнить договор не получается.

Залог схож с задатком в том смысле, что также является способом обеспечения исполнения обязательства по договору. Но он не рассматривается как часть оплаты, а лишь выступает гарантией ваших намерений выполнить договорные обязательства, поэтому не предполагает никаких “штрафных санкций” для недобросовестного участника сделки. В случае нарушения договора залог просто придётся вернуть.

“Заключая сделку купли-продажи, лучше прибегнуть к помощи задатка. Существующие штрафные санкции стимулируют и продавца, и покупателя действовать добросовестно, ведь в случае срыва сделки, придется ответить за виновные действия”, - дала свой совет риэлтер.

Что касается аванса, он также является вариантом предоплаты, которую вносят по договору купли-продажи в качестве первой части основного платежа. Однако с юридической точки зрения аванс не является обязательством, поэтому не может рассматриваться как обеспечительный платёж сделки.

“Авансовый платеж, как таковой, не дает никаких гарантий, не придает сделке весомости и значимости, поскольку позволяет легко отказаться от её совершения без неблагоприятных последствий”, - объяснила юридические нюансы Черновая.

При этом, по мнению специалиста, если покупатель и продавец действуют добросовестно, то “никто не останется в минусе”, независимо от того, какой вариант предоплаты выберут стороны договора.

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