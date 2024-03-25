Адвокаты рассказали, как белорусам заставить родственников продать их долю в квартире

Опубликовано: 25.03.2024 13:55 , Обновлено: 25.03.2024

В редакцию одной из белорусских газет поступило письмо с вопросом, можно ли принудить человека продать свою часть жилья. По словам автора, от матери ему досталась 2/3 доли в двухкомнатной квартире. Оставшейся 1/3 доли владеет дядя заявителя. О том, что можно сделать в такой ситуации, рассказали адвокаты.

“Можно ли через суд принудить его продать свою долю? Могу ли я сдавать в аренду свою долю? И ещё – от данной квартиры у меня нет комплекта ключей”. С такими вопросами к юристу обратился один из жителей Беларуси, передаёт издание “Гомельская правда”. Адвокат юридической консультации Добрушского района ответил, что заставить продать часть квартиры через суд можно в следующих случаях.

Во-первых, если доля ответчика в имуществе несущественна. В данном случае 1/3 часть не вписывается в это определение.

Во-вторых , как пояснил адвокат, должна отсутствовать возможность выделения изолированного жилого помещения, которое соответствовало бы доле ответчика. Что касается приведённой ситуации, то здесь как раз такая возможность отсутствует.

В-третьих, второй собственник не должен проживать в указанной квартире. Кроме того, сдавать свою часть жилья вы можете только с согласия ответчика.

Насчёт вопроса с ключами юрист ответил, что “необходимо искать консенсус со вторым владельцем или поменять замки, предоставив ему комплект новых ключей”. Также можно обратиться в суд с иском о воспрепятствовании владения и пользования вашей долей в имуществе.

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