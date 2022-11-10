Как сделать, чтобы зеркало в ванной не запотевало? Самый элементарный способ

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Опубликовано: 10.11.2022 15:36 , Обновлено: 14.09.2023

После горячей ванны или душа зеркало над раковиной обычно запотевает. Это неудобно и нервирует, особенно когда вы торопитесь и нужно быстро нанести макияж или побриться. Мы нашли способ борьбы с запотеванием.

Зеркала потеют обычно в не очень больших ванных, где нет хорошей вентиляции. Это происходит, когда образующийся водяной пар соприкасается с холодной поверхностью зеркала. Естественно, запотевшее зеркало можно протереть рукой, но тогда останутся разводы да и оно может снова запотеть.

Вам понадобится пена для бритья

Очень необычный способ, но он работает! Достаточно распылить или нанести пену на зеркальное стекло, тщательно покрыв, размазав по всей поверхности. Затем протрите зеркало насухо бумажной салфеткой, чтобы не было разводов. Все! Такое зеркало не будет запотевать до нескольких недель.

Наш любимый уксус в помощь

А что делать, если у вас нет пены для бритья? На помощь спешит универсальный “мистер уксус”.

Смешацте уксус с чуть теплой водой в равных пропорциях, а затем влажной тряпкой протрите зеркало. Затем вытрите зеркало насухо. Все теперь у вас есть еще несколько дней без пара на стекле.

А можете использовать глицериновое мыло. Сухим мылом тщательно протрите всю поверхность зеркала, а затем отполируйте сухой тряпкой.

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