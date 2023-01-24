Как убрать пятна от соли с обуви: 5 простых домашних методов

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Опубликовано: 24.01.2023 07:30 , Обновлено: 13.09.2023

Пятна от дорожной соли способны повредить даже самую прочную обувь из натуральной кожи, не говоря уже о сапогах из замши или нубука — часто гораздо менее прочных и устойчивых к повреждениям. К счастью, мы нашли 5 эффективных методов, которые помогут справиться с самыми стойкими пятнами.

Хлебная корочка

Это одно из самых популярных домашних средств для очистки обуви от дорожной соли и наименее инвазивный способ.

Важно, чтобы хлеб не был слишком черствым. Просто натрите солевые пятна внутренней стороной хлебной корки. Благодаря ее впитывающим свойствам вы быстро избавитесь от соли на обуви.

Вода с уксусом

Также можно использовать раствор, приготовленный из одной столовой ложки пищевого уксуса на один стакан воды. Приготовленная таким образом жидкость не обесцветит кожу, но поможет быстро избавиться от солевых пятен. Не волнуйтесь, неприятный запах быстро выветрится!

Вода с жидкостью для мытья посуды

Еще один хороший способ очистить обувь из натуральной или экологической кожи от соли – использовать смесь воды и средства для мытья посуды в соотношении: 5 капель жидкости на полстакана воды. Протрите ею обувь и дайте ей высохнуть, а при необходимости повторите действия до полного исчезновения солевых пятен.

Пероксид водорода

Вместо жидкости для мытья посуды или уксуса для очистки кожаной обуви от дорожной соли можно также использовать перекись водорода (достаточно двух столовых ложек на полстакана обычной воды). Препарат поможет в кратчайшие сроки справиться с самыми стойкими пятнами, даже если они достаточно глубоко проникли в структуру материала.

Теплое молоко

А это самый популярный бабушкин способ очистки обуви от дорожной соли. Смочите в нем мягкую ткань, аккуратно отожмите лишнюю жидкость и протрите место, где появилось солевое пятно. Метод очень эффективен, но вам также, вероятно, придется повторить операцию несколько раз, в зависимости от того, насколько грязна ваша зимняя обувь.

Лимонный сок

Вот еще одна домашняя хитрость по чистке кожаных зимних сапог — смесь воды и лимонного сока в пропорции 1:1. Протрите раствором места появления солевых пятен и при необходимости повторите операцию, когда обувь высохнет.

А как убрать соль с замшевой обуви?

Чистить замшевую обувь от дорожной соли определенно сложнее, чем обувь из гладкой кожи. Замша и нубук имеют текстуру с ворсинками, которые очень легко повредить под воздействием хлорида натрия, а также позже, во время чистки. Если вы не хотите обесцветить кожу или повредить нежную структуру обуви, действуйте осторожно.

Прежде всего протрите обувь влажной тряпкой, чтобы избавиться от песка и остатков снега или грязи. Когда сапоги или сапоги высохнут, используйте специальную резиновую щетку для чистки замшевой обуви, чтобы удалить соль.

Оставшиеся солевые пятна протрите тряпкой, смоченной в теплом молоке или растворе воды и уксуса (соотношение 1:1). Затем протрите очищенные участки слегка влажной чистой тканью, не оттирая поверхность замши. Оставьте обувь сохнуть, но никогда не ставьте ее в непосредственной близости от источника тепла, например батареи или обогревателя.