Зачем втирать вазелин в плиту? Это настоящее спасение, но подойдет не всем

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Опубликовано: 18.08.2023 09:30 , Обновлено: 05.09.2023

В нашей жизни мы сталкиваемся с различными необычными и порой смешными советами, которые некоторые люди дают в интернете. Один из таких советов — протереть плиту вазелином. На первый взгляд это может показаться абсурдным и непонятным действием. Однако на самом деле это практичный лайфхак, который поможет вернуть вашу плиту чуть ли не к первоначальному виду, как из магазина.

[info_b]В частности, совет полезный для тех людей у кого есть стеклокерамическая плита. [/info_b]

Сначала очистите поверхность плиты, чтобы на ней не было грязи: протрите влажной тряпкой, а затем высушите.

Теперь вам понадобится вазелин — совсем немного. Достаточно будет зачерпнуть его кончиком ножа.

Нанесите вазелин на бумажное полотенце и начните протирать варочную панель. Делайте это, пока равномерно не распределите средство по всей плите.

Да, сначала все будет выглядеть жирной и размазанной. Поэтому на этом этапе вам понадобится тряпка из микрофибры. Протрите ею поверхность круговыми движениями — и увидите, как ваша керамическая плита снова сияет.

Дело в том, что именно вазелин придаст ей приятный блеск и пропитает её, рассказали на Youtube-канале Smart Fox. Теперь пятна не появятся на поверхности так быстро.

И не волнуйтесь, ничего не будет пригорать, утверждает автор видео, так как слой вазелина слишком тонкий для этого.

Где еще может помочь вазелин?

Вазелин — один из побочных продуктов нефтепереработки. Он имеет несколько видов, зависящих, в частности, от степени очистки. Для косметических и бытовых целей следует использовать белый (косметический) вазелин — он очищен тщательнее.

Вазелин для потрескавшихся губ

Всем, у кого болят, горят, трескаются губы, стоит достать вазелин (существуют также помады с вазелином в составе). Вазелин предотвратит пересыхание губ (он удерживает воду), разгладит и укрепит их, а также успокоит раздраженную кутикулу. Наиболее эффективен он при нанесении на губы на ночь. Кроме того, вазелин действует на губах как блеск для губ, поэтому его действие распространяется и на дневное время.

Вазелин для поврежденных рук

Грубые, часто покрасневшие и раздраженные руки, потрескавшаяся кожа ногтей и как бы перерастянутые кутикулы иногда являются следствием использования моющего средства или других моющих средств на кухне или в ванной. Руки придут в нормальное состояние, если обработать их вазелином. Вазелин — это как бальзам для них. Вазелин регенерирует, разглаживает и удерживает влагу в коже, а также благотворно влияет на здоровье и внешний вид ногтей.

[info_b]Вазелин не впитывается в кожу и слизистые оболочки и поэтому не вызывает раздражения. Однако, вопреки распространенному мнению, вазелин не увлажняет кожу, а лишь удерживает в ней влагу.[/info_b]

Вазелин разгладит сухие пятки

Сухая кожа пяток, склонная к растрескиванию, не является украшением ног. Однако иногда обычные кремы для ног проигрывают здесь простому вазелину. После вечерней ванны, непосредственно перед сном, нанесите вазелин на пятки и наденьте носки, лучше хлопчатобумажные. Такая процедура, повторяемая 3-4 раза подряд, должна принести первые результаты. Пятки станут более гладкими, а их внешний вид явно выиграет.

Вазелин и духи

Бывает, что духи, которыми мы пользовались перед выходом на улицу, через несколько минут теряют свой аромат. Этого не произойдет, если слегка смазать вазелином те места, на которые вы наносите духи (запястья, за ухом). Тогда аромат будет держаться дольше.

Надоедливые насекомые

Несмотря на то, что вазелин кажется нам не имеющим запаха, муравьи также ненавидят его запах. Если у вас в доме есть муравьи, обработайте вазелином места, где они чаще всего появляются.

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