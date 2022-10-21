Зачем в ванной обязательно должна стоять пустая банка? Главное ее ничем не занимать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.10.2022 13:24 , Обновлено: 14.09.2023

Банки обычно хранятся на кухне, в кладовой или в подвале. Но есть люди, которые всегда держат одну пустую банку в ванной. И у нее есть вполне конкретное применение.

Главное, ничем не занимать эту ёмкость. Конечно, вы можете хранить в ней соль для ванн, палочки или ватные шарики или остатки мыла в банке. Ну значит оставьте еще одну пустой. И это не декоративное украшение. Обычная стеклянная банка емкостью около 300-500 мл, такая же как для варенья, только без крышки.

Она нудна, чтобы… мыть волосы. Возможно, вы слышали о методе чашки. Это техника, при которой мы не наносим шампунь непосредственно на волосы или руку, а сначала растворяем небольшое количество в чашке, а затем выливаем на волосы. В результате продукт лучше пенится, меньше его расходуется и волосы легче мыть. В разбавленном виде он мягче и не раздражает кожу головы. Этот метод произвел настоящий фурор среди парикмахеров несколько лет назад.

Мытье по методу чашки волос отлично подойдет обладательницам нежной кожи головы. Подходит как для тонких, так и для густых, коротких и длинных волос. Это находка для спутанных прядей.

Испоьзовать банку вместо чашки удобнее. Нет необходимости покупать еще один предмет, потому что пустая баночка наверняка есть дома у каждого. И никто не будет использовать его во время чистки зубов по ошибке, как это могло бы случиться с чашкой.

Каждый раз, когда вы моете голову, сначала наливайте шампунь в баночку и разбавляю водой. И уже потом этот раствор выливайте на голову. Мыться таким способом намного проще, быстрее и эффективнее.

Ранее Телеграф писал: Что такое «чувствительная кожа головы»? Это означает, что женщины с такой кожей часто недовольны результатом мытья волос. Причем из раза в раз. Волосы после мытья почти сразу становятся липкими, тяжелыми, и уже спустя сутки вы снова моете голову. Но виновата не кожа. Многие женщины неправильно моют голову.

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