Зачем смазывать сковородку огурцом? Блогер показала приём для "идеального завтрака"

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Опубликовано: 09.02.2025 09:30 , Обновлено: 09.02.2025

Соцсети пестрят массой лайфхаков, многие из которых кажутся нереалистичными и странными. Однако на практике может оказаться, что какие-то трюки действительно вполне жизнеспособны. Так, например, в Instagram показали, как приготовить идеальное яйцо на завтрак с помощью огурца. Telegraf.news узнал, как это работает.

Необычным трюком для приготовления яйца на сковороде поделилась популярная блогер-лайфхакер из Польши Уршула Хрыневицкая (lux.ula).

Чтобы яйцо при жарке не растекалось некрасивым пятном по всей поверхности сковороды, Уршула посоветовала заключить его в форму при помощи обычного свежего огурца.

Разрежьте огурец и срезом нарисуйте желаемую форму для яйца на сковороде, после чего вбейте его туда.

“Просто отметьте им место жарки на сковороде, и яйцо останется там идеально. Кто бы мог подумать, что обычный огурец способен творить такую ​​магии”, - сказала Уршула в сопровождении к видео.

По её мнению, такой трюк может эффективно заменить специальные формочки для жарки яиц и позволить сделать форму эстетичной для подачи.

Некоторые комментаторы уточнили, нужно ли для этого трюка использовать масло, но автор отметила, что трюк не заменяет масло, а просто не позволяет яйцу растекаться. Однако, если правильно ухаживать за сковородой и иметь неповреждённое антипригарное покрытие, то лайфхак может сработать и без масла.

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