Как легко отмыть сковороду от нагара? Поможет этот неожиданный красный продукт

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Опубликовано: 14.08.2023 11:06 , Обновлено: 14.08.2023

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда после приготовления еды на сковороде образовался нагар. Устранение этой проблемы обычно занимает много времени и сил, однако есть неочевидный продукт, который поможет легко и быстро отмыть сковородку.

Он является популярной добавкой ко многим блюдам. Обычно мы кладем его на бутерброды, добавляем в обед или ужин. Оказывается, он также имеет не только кулинарное применение. Попробуйте применить его необычным способом, чтобы справиться с въевшейся грязью.

Речь идет про… кетчуп. Вместо того, чтобы добавлять его в одно из блюд, выдавить немного на сковороду, добавьте воды и подогрейте все это на медленном огне.

Однако не следует доводить смесь до кипения. Когда вы заметите, что нагар сам начинает отходить от поверхности, выключите нагрев и оставьте все на час. По истечении этого времени протрите сковороду губкой, чтобы избавиться от грязи, и вылейте содержимое. В завершение помойте сковороду жидкостью для мытья посуды, и все готово.

Что еще можно сделать, если пригорела сковорода?

Как еще можно отмыть пригоревшую сковороду. Есть еще один отличный домашний способ.

Налейте в сковороду воду и нагрейте ее в течение нескольких минут, чтобы размягчить нагар. Когда вода остынет, вылейте ее и щедро посыпьте оставшиеся загрязнения пищевой содой. Кроме того, выдавите на сковороду сок половины лимона, покрыв им пятна, и оставьте на десять минут.

По истечении этого времени протрите сковороду губкой, и весь нагар отслоится. Ополосните сковороду водой, и от въевшейся грязи не останется и следа.

А как сделать, чтобы еда не пригорала при жарке?

Чтобы свести к минимуму риск подгорания и пригорания пищи, при жарке следует соблюдать несколько правил. О них Телеграф писал ранее.

Еда пригорает при жарке? Попробуйте этот трюк — и навсегда забудете о проблеме