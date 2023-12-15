Зачем нюхать? Узнали трюк, как выбрать правильную искусственную ёлку

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Опубликовано: 15.12.2023 09:05 , Обновлено: 15.12.2023

Ёлка — один из главных символов Рождества и Нового года, она прекрасно смотрится в доме вне зависимости от того, живая или искусственная. Если вы только сейчас решились на покупку последней, важно подойти к этому ответственно. Как выбрать именно ту искусственную ёлку, которая будет выглядеть естественно и прослужит много лет? Важно обратить внимание на несколько признаков.

В чем плюсы искусственных ёлок?

У искусственных ёлок тоже есть немало преимуществ перед живыми:

Они не засыхают и не требуют ухода.

Искусственные ёлки могут использоваться многократно. При правильном уходе и хранении искусственные деревья могут прослужить до 20 лет.

Экономят время. Искусственные ёлки легко собирать и устанавливать. Они избавляют от необходимости ежегодно тратить немало времени на выбор живого дерева, транспортировку, установку и утилизацию после завершения праздников.

На искусственных ёлках нет вредителей и насекомых.

Не вызывают аллергии, как живые ёлки, так как не содержат пыльцы и других растительных веществ.

Искусственные ёлки доступны в различных размерах и формах, что позволяет выбрать наиболее подходящую для конкретного интерьера. Их можно использовать как внутри помещения, так и на улице, что делает их универсальными для различных мероприятий и праздников.

Большой выбор. В продаже есть множество вариантов искусственных ёлок: больших, средних, маленьких, украшенных снегом, шишками и встроенной подсветкой. Это позволяет найти идеальное деревце под любой интерьер.

Некоторые не решаются покупать искусственные ёлки, думая, что они дороже настоящих. Один из экспертов, генеральный директор National Tree Company Крис Батлер, много лет занимающийся продажей искусственных ёлок, обратил внимание, что долгосрочной перспективе ель из пластика — более выгодный вариант, чем живое дерево. Чем дольше вы хранится искусственная ель, тем дешевле она становится.

В тоже время нужно не забывать, что искусственные ёлки наносят вред окружающей среде. Об этом напомнил американский природозащитник организации Nature Билл Улфелдер. Такие деревья производят из различных видов пластика, который содержит токсические вещества: хлористый винил, фенол, формальдегид, цианистый водород и другие летучие органические соединения.

Как выбрать качественную искусственную ёлку?

Если вам не нравится убирать осыпающиеся иголки настоящей ёлки, или приобрести ее мешает аллергия, качественно сделанная искусственная ель вполне заменит настоящую. Дженнифер Дерри, директор по мерчандайзингу в компании Balsam Hill, которая занимается продажей искусственных ёлок, уверяет, что современные технологии позволяют создавать максимально реалистичные деревья.

При выборе искусственной ели нужно обращать внимание на следующее.

Материалы

Искусственные деревья изготавливаются с использованием одного из двух видов пластика: ПВХ или ПЭ. Основное отличие в материалах заключается в том, как выглядят деревья. Хвоя из ПВХ крепится к искусственным веткам деревьев с помощью проволоки. Искусственные деревья из полиэтилена изготавливаются целиком, поэтому и хвоя, и ветви лучше напоминают настоящие ели.

Хвоя

Хорошее качество имитации иголок — залог того, что ель будет выглядеть красиво и натурально. Осмотрите кончики веток — у хорошей искусственной ёлки они должны быть густыми.

Ветви

Они должны быть прочными, достаточно гибкими и выдерживать вес украшений.

Способ крепления ветвей

У искусственных ёлок ветви бывают трёх типов: отгибающиеся, на шарнирах и на крючках. Выбирайте наиболее подходящий для вас вариант, чтобы процесс сборки не занимал много времени и доставлял только удовольствие. Основания у отгибающихся ветвей выполнены из многослойной гибкой проволоки, позволяющей легко отгибать их от ствола. Процесс сборки такой ёлки не занимает много времени. Ветви на крючках по отдельности зацепляются за определённое место на центральном столбе дерева. Такая ёлка требует гораздо больше времени для сборки. Ветви на шарнирах — это самый удобный вариант. Ветви изначально прикреплены к стволу с помощью шарниров, благодаря которым легко расправляются самостоятельно, стоит лишь расположить часть дерева вертикально.

Запах

Если у ели есть резкий химический запах, то это может быть признаком того, что она сделана из некачественных материалов.

Уход

Обратите внимание на то, как легко ель моется и чистится, так как перед сборкой и установкой ее нужно будет мыть от пыли и загрязнений.

Размер

Дженнифер Дерри посоветовала выбирать искусственную ель с учетом того, чтобы от стены и потолка расстояние составляло не менее 15-20 сантиметров. Если помещение, где будет стоять дерево, достаточно просторное, можно выбирать большую ель. Если свободная площадь ограничена, лучше остановить выбор на компактном деревце. Для совсем небольших помещений делают специальные ёлки с плоской спинкой — она позволяет поставить праздничное дерево как можно ближе к стене.

Цена

Не стоит экономить на качестве, но и переплачивать не нужно. Выбирайте ёлку, которая соответствует вашему бюджету. Производитель. Лучше выбирать ёлки от известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции.

Что нужно сделать перед тем, как поставить искусственную ёлку?

Ранее Телеграф писал, что перед установкой искусственной елки многие забывают, что ее необходимо очистить от пыли и загрязнений. Именно тогда она будет выглядеть намного свежее и красивее. Как сделать это быстро и эффективно?

Сделайте это перед тем, как ставить искусственную елку. Так она будет выглядеть намного свежее