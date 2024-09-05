Зачем намазывать корицу с пастой на туалетную бумагу? Вот от чего поможет это самодельное средство осенью

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Опубликовано: 05.09.2024 13:49 , Обновлено: 06.09.2024

У корицы широкий спектр применения на кухне. Однако не все знают, что помимо улучшения вкуса яблок и придания пикантности другим блюдам, у этой специи есть и другие интересные применения. Например, с помощью корицы, зубной пасты и туалетной бумаги можно решить надоевшую проблему

Так, корица идеально подходит для борьбы с комарами, мошками, мухами, муравьями, тараканами и клопами, которые обитают в наших домах как летом, так и осенью. Насекомые просто не выносят ее аромата. Поэтому можно в домашних условиях сделать простой репеллент с использованием этой специи.

Все, что вам нужно сделать, - это приготовить пасту из корицы, которую вы натрете на туалетную бумагу, предложили на Youtube-канале SmartFox c 457 тыс. подписчиков. Для ее приготовления вам потребуется:

1 чайная ложка корицы;

капля зубной пасты;

кусок туалетной бумаги.

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Насыпьте корицу в небольшую миску и добавьте немного мятной зубной пасты. Всю смесь необходимо перемешать до однородной консистенции. Полученная паста не должна быть слишком сухой, поэтому при необходимости добавьте еще зубной пасты.

Затем сложите лист туалетной бумаги таким образом, чтобы он состоял из двух слоев. С длинной стороны сверните бумагу в тонкий рулон. Тщательно смажьте его пастой с корицей и поставьте остывать.

Положите рулон вертикально в банку и подожгите его конец (желательно делать это на улице, вдали от воспламеняющихся предметов. Если вы решили поджечь бумагу в доме, примите меры предосторожности). Дым корицы с мятным ароматом будет отпугивать комаров и других вредителей, утверждает автор канала.

Отметим, что научных доказательств того, что такой метод отпугивает насекомых, нет. Однако многие люди в Интернете убеждают, что корица эффективно избавляет дом от нежеланных “гостей”.

Для усиления эффекта можно положить в банку лавровые листья.

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