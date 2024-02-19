Зачем накрывать сливочное масло стаканом на 5 минут? Полезный трюк при готовке, о котором мало кто знает
Сливочное масло — необходимый ингредиент во множестве блюд.. Мы мажем его на бутерброды, готовим с ним выпечку и даже соусы. Однако, если вы забудете достать масло из холодильника заранее, то его использование может превратиться в кошмар. Холодные и твердые бруски делают приготовление еды более сложным и долгим. К счастью, есть простой способ справиться с этой проблемой.
Кажется, что размягчить сливочное масло до кремообразной консистенции совсем несложно и не требует много времени. Однако не каждый трюк дает удовлетворительные результаты. Например, лучше избегать нагревания молочных продуктов в микроволновой печи.
Поэтому, если вам нужно использовать в рецепте мягкое сливочное масло, а ваше твердое как камень, попробуйте метод со стаканом. Он займет у вас всего несколько минут.
Следуйте простой инструкции:
- Положите сливочное масло на тарелку или в миску.
- Наполните стакан горячей водой из раковины.
- Оставьте стакан примерно на пять минут, чтобы он нагрелся.
- Затем вылейте воду и накройте нагретым стаканом кубик сливочного масла.
- Оставьте на пять минут, и готово! У вас есть размягченное масло с кремовой текстурой.
Как еще можно размягчить сливочное масло?
Есть еще несколько методов, которые вы можете использовать для получения идеальной консистенции.
Один из них — разрезать кубики сливочного масла на более мелкие кусочки, а затем оставьте их на столе примерно на 30 минут.
Этот способ займет немного больше времени, но сработает так же хорошо, как и трюк со стаканом, и потребует меньше усилий.
А вот еще три простых приема, которые также помогут справится с непростой задачей.
Как быстро размягчить масло? Эти 3 трюка займут всего несколько минут