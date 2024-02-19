Зачем накрывать сливочное масло стаканом на 5 минут? Полезный трюк при готовке, о котором мало кто знает

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Опубликовано: 19.02.2024 09:57 , Обновлено: 14.11.2024

Сливочное масло — необходимый ингредиент во множестве блюд.. Мы мажем его на бутерброды, готовим с ним выпечку и даже соусы. Однако, если вы забудете достать масло из холодильника заранее, то его использование может превратиться в кошмар. Холодные и твердые бруски делают приготовление еды более сложным и долгим. К счастью, есть простой способ справиться с этой проблемой.

Кажется, что размягчить сливочное масло до кремообразной консистенции совсем несложно и не требует много времени. Однако не каждый трюк дает удовлетворительные результаты. Например, лучше избегать нагревания молочных продуктов в микроволновой печи.

Поэтому, если вам нужно использовать в рецепте мягкое сливочное масло, а ваше твердое как камень, попробуйте метод со стаканом. Он займет у вас всего несколько минут.

Следуйте простой инструкции:

Положите сливочное масло на тарелку или в миску. Наполните стакан горячей водой из раковины. Оставьте стакан примерно на пять минут, чтобы он нагрелся. Затем вылейте воду и накройте нагретым стаканом кубик сливочного масла. Оставьте на пять минут, и готово! У вас есть размягченное масло с кремовой текстурой.

Как еще можно размягчить сливочное масло?

Есть еще несколько методов, которые вы можете использовать для получения идеальной консистенции.

Один из них — разрезать кубики сливочного масла на более мелкие кусочки, а затем оставьте их на столе примерно на 30 минут.

Этот способ займет немного больше времени, но сработает так же хорошо, как и трюк со стаканом, и потребует меньше усилий.

А вот еще три простых приема, которые также помогут справится с непростой задачей.

Как быстро размягчить масло? Эти 3 трюка займут всего несколько минут