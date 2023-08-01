Зачем на рюкзаки нашивают ромб? Есть, как минимум, 4 применения «свиного пятачка»

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Опубликовано: 01.08.2023 13:14 , Обновлено: 12.09.2023

Вы когда-нибудь замечали, что на многих рюкзаках есть нашивка в виде ромба с двумя продолговатыми прорезями? Этот символ выглядит как небольшая деталь дизайна без какой-либо конкретной функции, но на самом деле это не так.

Ромб с прорезями обычно находится на наружной поверхности рюкзака (сзади), но иногда его можно увидеть и на лямках. Из-за специфической формы дизайнеры прозвали его “свиным пятачком”.

Эти символы были особенно популярны в середине прошлого века, но нечто подобное существовало еще в 19-м. Конечно, раньше ромбы делали из натуральной кожи, а сейчас используют искусственную или какие-либо термопласты. Такие материалы дешевле и не требуют никакого ухода.

Оказывается, в свое время эту нашивку создали в качестве места крепления различного оборудования и предметов. Несмотря на свой внешний вид, на самом деле она достаточно прочная. Именно поэтому имеет форму ромба, а не квадрата — ромб сложнее оторвать, потянув вниз, так как в нем больше швов по вертикали.

Раньше нашивка была полезной в походе. Через прорези к рюкзаку можно привязать бутылку с водой, бинокль или другие необходимые предметы. Кроме того, эти ромбы были очень удобны д ля сушки, например, обуви — находясь снаружи, они высыхали на солнце и не увлажняли другие вещи.

А еще к нашивке можно прикрепить внешнюю антенну или даже солнечную батарею.

Однако сегодня эти нашивки скорее напоминают о рюкзаках прошлого. Они, безусловно, не так функциональны, как раньше, и поэтому большинство людей даже не знают об их назначении. С другой стороны, никто не мешает их использовать. Например, через нее можно продевать наушник и, чтобы не потерять их. Или даже цеплять фликер/светоотражатель , чтобы вас хорошо было видно в темноте.

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