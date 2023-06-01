Зачем класть зубную пасту в морозильник? После этого она очистит не только зубы
Мало кто слышал о применении замороженной зубной пасты. Оказывается, такой метод поможет справиться со многими проблемами, которые раньше казались труднопреодолимыми. Почитайте, для чего может понадобится зубная паста прямо из морозильника.
Дело в том, что зубная паста не только очищает эмаль, но и помогает при уборке. Застывшее вещество будет не только бороться с грязью, но и убирать неприятные запахи. Это отличная альтернатива купленным в магазине специальным средствам.
Зубную пасту следует заморозить, чтобы потереть твердым куском поверхность, которую мы хотим очистить.
Самый простой способ заморозить зубную пасту — положить ее в формочки для льда. Через 5 часов в морозильной камере средство будет готово к использованию. Натрите им, например, разделочную доску, на которой остались запахи после приготовления мяса или овощей с резким ароматом.
Зубная паста также удалит темный налет с потускневших столовых приборов.
Кроме того, так можно очистить даже украшения, фары автомобилей или, например, резиновые сапоги.
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