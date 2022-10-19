Не пробовали наносить зубную пасту на ногти? Вот почему стоит

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Опубликовано: 19.10.2022 15:20 , Обновлено: 27.07.2024

Желтый оттенок ногтей – распространенная проблема не только курильщиков. Дефект может иметь много причин, но есть несколько простых способов избавиться от него. Ну вы поняли - один из них - нанести зубную пасту. Но не только.

Одной из причин пожелтения ногтей может быть использование темных оттенков лаков, пигменты которых проникают в ногтевую пластину, вызывая ее пожелтение. В аптеке продаются специальные препараты для решения этой проблемы, но прежде чем браться за них, попробуйте несколько дешевых домашних средств.

Зубная паста - средство от желтых ногтей

Один из способов избавиться от желтого оттенка ногтей — использовать зубную пасту. Достаточно выдавить небольшое количество пасты и втирать ее в каждый ноготь около двух минут. Затем тщательно вымойте руки и нанесите на них увлажняющий крем. Такое лечение можно время от времени повторять.

Если ваши ногти желтеют из-за курения, растирания зубной пасты пальцами может быть недостаточно. В таком случае зубную пасту следует растиреть щеткой, а смыв остатки пасты, натереть кремом руки.

Как ещё можно отбелить ногти домашними средствами?

В борьбе с желтым оттенком ногтей могут помочь и продукты, которые обычно есть на кухне у каждого.

Первый способ — лимон. В этом случае достаточно натереть его дольками ногти, затем вымыть руки, и также нанести на них крем.

Чуть более трудоемкий, но не менее эффективный способ — использование пищевой соды.

В этом случае к двум столовым ложкам пищевой соды добавляется одна столовая ложка перекиси водорода. Полученную смесь наносят на ногти и оставляют на три-пять минут. Затем — как при использовании зубной пасты — втереть состав в ногти пальцем или кисточкой. После этого достаточно тщательно вымыть руки и нанести увлажняющий крем.

Должно помочь.

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