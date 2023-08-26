Зачем класть уголь в холодильник? Справится с безумно неприятной проблемой

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Опубликовано: 26.08.2023 12:25 , Обновлено: 05.09.2023

Обычно никто не кладет древесный уголь в холодильник, ему там не место. Однако зря. На самом деле есть веская причина, чтобы начать это делать. Рассказываем, с какой проблемой поможет справится уголь.

Когда в следующий раз вы купите уголь для шашлыков, не используйте, а отложите несколько “головешек”. Идеально, если у вас еще остались угли — тогда вы сможете попробовать лайфхак уже сейчас.

Кстати, предварительно достаньте какую-нибудь емкость, куда можно положить уголь, чтобы не испачкать холодильник. Например, ненужную тарелку.

Откройте холодильник и поставьте тару с углем туда, где она не будет мешать. Для чего это вообще нужно?

Дело в том, что древесный уголь может поглощать запахи, рассказали на Youtube-канале Smart Fox.И так как в холодильнике из-за большого количества продуктов может неприятно пахнуть, именно уголь поможет от них избавиться.

Таким образом, если вы используете угли для мангала, то вам не придется дополнительно тратиться на специальные средства от запахов в холодильнике.

Кстати, справится такой проблемой поможет и туалетная бумага. Почитайте, что нужно сделать перед тем, как положить ее в холодильник.

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