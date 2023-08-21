Зачем класть пустые тарелки в морозильник? Мало кто знает об этом гениальном трюке

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Опубликовано: 21.08.2023 08:50 , Обновлено: 05.09.2023

Существует много необычных, но очень полезных лайфхаков. Один из таких — хитроумный прием с тарелками, которые нужно положить в морозильную камеру. Этот лайфхак поможет вам сохранить драгоценное время и даже здоровье.

Казалось бы, зачем класть пустые тарелки в морозильник, в котором у многих и так почти нет места. Но, поверьте, даже если вы оставите их на минут 15-20, они здорово помогут в некоторых ситуациях.

Дело в том, что горячую еду в холодильник класть нельзя. А есть ее сразу тоже вредно для желудка, кроме того можно обжечь и пищевод. Получается, если вы торопитесь, поедание слишком горячей еды ни к чему хорошему не приведет.

Поэтому просто заранее поставьте тарелку в морозильную камеру, на которую впоследствии выложите блюдо после его приготовления. Таким образом, при соприкосновении с холодной поверхностью тарелки блюдо понизит свою температуру, но не станет сразу холодным, пишет Genialne.

Есть и другой способ. Можно также использовать кубики льда. Возьмите миску с водой, насыпьте в нее немного соли и добавьте кубики льда. Поставив на миску тарелку или положив рядом с ней еду — так вы сможете охладить ее без холодильника.

Зачем класть зубную пасту в морозильник? После этого она очистит не только зубы

Также Телеграф писал, что в морозильную камеру стоит класть зубную пасту. Оказывается, такой метод поможет справиться со многими проблемами, которые раньше казались труднопреодолимыми. Почитайте, для чего может понадобится зубная паста прямо из морозильника.

Зачем класть зубную пасту в морозильник? После этого она очистит не только зубы