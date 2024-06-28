Зачем класть монету в морозилку? Вот как этот лайфхак убережёт от отравления

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Опубликовано: 28.06.2024 15:46 , Обновлено: 28.06.2024

Всякий, кто планирует отпуск и длительную поездку, подготавливается к ней как следует. Помимо упаковки чемодана, нужно не забыть и о доме: вынести мусор, закрыть окна, отключить воду и газ. Есть ещё один неочевидный момент, которому стоит уделить внимание, планируя продолжительное отсутствие дома. Рассказываем о малоизвестном лайфхаке с монеткой и морозилкой и пользе, которую он может принести.

Любая поездка предполагает подготовку. Помимо упаковки чемоданов, продуктов питания в дорогу, велосипедов или детских игрушек, каждый заботится и о безопасности дома в своё отсутствие. Определённо, никому не хотелось бы столкнуться по возвращении с лужами в ванной и паразитами в мусорке.

Что нужно не забыть сделать перед отъездом?

Прежде чем уехать в длительный отпуск, большинство стремится оставить дом максимально убранным. Вынести мусор, вымыть посуду, закрыть окна, перекрыть воду и газ, полить цветы. Многие также предпочитают позаботиться о продуктах в холодильнике. Всё скоропортящееся стремятся употребить заранее, а остальное выбрасывают либо оставляют замороженным. Чтобы быть спокойным за состояние продуктов в холодильнике и не сомневаться в том, пострадали они или нет в период вашего отсутствия, стоит прибегнуть к лайфхаку с монеткой.

Зачем оставлять монету в морозилке?

Перед тем как вы соберётесь в отпуск и покинете дом надолго, сделайте одну вещь. Это не потребует много работы, а по возвращении даст чёткий ответ на вопрос, всё ли прошло хорошо.

Вам понадобятся:

чашка, наполовину наполненная водой,

монета.

Поставьте чашку в морозилку, а когда вода в ней замерзнет, положите сверху монетку. Эту «арт-инсталляцию» оставьте в морозилке на время своего отсутствия. Вернувшись, загляните внутрь и проверьте, где находится монета. Если ее положение не изменилось, все в порядке. Если она погрузилась в лед, значит, возможно, произошло отключение электроэнергии. В результате холодильник перестал охлаждать, а морозилка перестала морозить, а значит, ваши продукты питания могли пострадать и испортиться.

Трюк с монеткой в ​​морозилке позволит нам убедиться в том, что оставленная во время поездки еда по-прежнему пригодна к употреблению. Выбрасывать пищу совсем не хочется, но если если есть риск получить пищевое отравление, лучше перестраховаться и не употреблять такую еду в пищу.

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