Зачем класть губку для мытья в холодильник? Это избавит вас от двух проблем

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.11.2022 16:00 , Обновлено: 14.09.2023

Обычно мы используем губку для мытья посуды и протирания столешниц. Однако у этого предмета есть и несколько других применений на кухне. Не все знают, например, почему полезно хранить его в холодильнике.

Дело не в том, что низкая температура снижает рост микроорганизмов и продлевает срок хранения.

Оказывается, благодаря своей конструкции и свойствам, губка отлично подходит в качестве поглотителя влаги. Достаточно положить по одной на каждую полку, чтобы вода не скапливалась на продуктах в холодильнике.

Этот предмет также поможет справиться с проблемой запаха в холодильнике.

Также полезно класть овощи на губку, а не прямо на полку в холодильнике. Так легче поддерживать чистоту, и продукты не так быстро портятся.

Только не забудьте положить новую, чистую и сухую губку в холодильник. Чем больше ее поверхность, тем лучше. Стоит заменять губку каждые несколько дней и всякий раз, когда вы заметите, что она отсырела или изменила свой внешний вид.

Важно отметить, что губку можно не выбрасывать. Просто продезинфицируйте и высушите ее. Это можно сделать, замочив ее в уксусе. Или просто положите его в стиральную машину. Другой способ — прокипятить губку с жидкостью для мытья посуды.

[info_b]Кстати, вы знаете, что кухонная губка — один из самых грязных предметов в доме. В нем может обитать до 82 триллионов бактерий 362 разновидностей. Влага, тепло и остатки пищи — идеальная среда для их процветания. Поэтому ее необходимо часто менять.[/info_b]

Кстати, вместо губки в холодильник можно класть пакет неочищенного риса в холодильнике. Это простой, эффективный и экологически чистый способ избавиться от избытка хранящейся там влаги. Более того, он также устраняет неприятные запахи.

Для этой же цели можно положить в холодильник газету. Этот домашний метод наших бабушек применим и сегодня.

Губка или щётка? Учёные рассказали, чем лучше мыть посуду каждый день

По мнению исследователей из Норвегии, кухонные губки содержат больше бактерий, чем кухонные щетки. Таким образом, есть вероятность, что посуду лучше мыть именно последними. Что говорит исследование?

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