Зачем класть фольгу в пульт от телевизора? Спасет ваши нервы

Опубликовано: 27.07.2023 14:40 , Обновлено: 20.10.2023

У алюминиевой фольги есть множество применений, которые вы оцените не только на кухне. Оказывается, это может пригодиться и во время просмотра телевизора, когда пульт отказывается слушаться. Вам просто нужно положить фольгу в нужное место. И мистика тут не при чем. Рассказываем, как это работает.

Чаще всего мы используем фольгу на кухне. Она непроницаема для света, воздуха и воды, что делает ее незаменимой при хранении продуктов. Также мтериал помогает не только поддерживать температуру, но и сохранять тепло. Однако это лишь часть ее свойств. В кризисной ситуации она может стать решением проблемы.

Фольгу создают путем прокатки расплавленного алюминия. Не все знают, что она способна отражать и поглощать радиоволны, а также проводить электричество. Это свойство может оказаться незаменимым, если в каком-либо приборе сели батарейки. Чаще всего это случается с пультом от телевизора, который просто перестает работать, когда этого меньше всего ждешь.

Не всегда у нас дома есть запас батареек нужного размера. Однако в кризисной ситуации достаточно найти даже слишком маленькую батарейку и с помощью алюминиевой фольги установить ее в пульт. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий:

Согните небольшой кусок фольги так, чтобы он поместился в зазор между батарейками.

Поместите фольгу в углубление для батареи со стороны пружин.

Убедитесь, что конструкция из фольги касается металлических проводов пульта.

Наконец, вставьте батарейку в пульт дистанционного управления.

И все готово! С помощью этого трюка вы спасете ваши нервы и замените батарейку типа AA на более компактную батарейку AAA. Это позволит решить проблему до следующего визита в магазин.

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