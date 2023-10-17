Зачем и когда нужно оборачивать руки фольгой? Дело не в теории заговора

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.10.2023 10:07 , Обновлено: 20.10.2023

У алюминиевой фольги множество полезных применений. Чаще всего этот материал используют на кухне, но, оказывается, он также поможет при осенне-зимнем уходе, когда многие люди страдают от одной проблемы.

Например, в Сети предлагают оборачивать фольгой некоторые части тела. В частности, руки и ноги. И речь не идет о том, чтобы защититься от вредных излучений или инопланетных влияний (о чем любят говорить сторонники теорий заговора), этому есть практическое объяснение. Особенно такой метод полезен осенью и зимой.

Как фольга поможет рукам и ногам?

Дело в том, что когда температура за окном падает, у многих людей постоянно холодные руки, которые трудно согреть. Если это касается вас, то первым делом следует обратиться к врачу, чтобы выяснить причину. К сожалению, часто это один из симптомов нарушения кровообращения или других заболеваний, поэтому обращение к специалисту должно быть приоритетным.

И только если выяснится, что со здоровьем все в порядке, можно обратиться к проверенным домашним средствам, которые эффективно и мгновенно согреют руки, а также сохранят их мягкими и увлажненными. Тут вам и понадобится фольга.

Просто отрежьте кусок алюминиевого материала и возьмите свой любимый крем. Тщательно нанесите его на руки, а когда закончите, заверните их в фольгу на несколько минут.

[info_b]Важно, чтобы блестящая сторона оказалась на руках, а матовая — сверху.[/info_b]

После этого вы должны почувствовать, как по рукам распространяется приятное тепло, пишет Gazeta.

Кроме того, благодаря фольге крем будет впитываться гораздо лучше, оставляя кожу глубоко увлажненной и напитанной, но без липкого, клейкого слоя.

По этой же причине алюминиевой фольгой советуют оборачивать и ноги. Так стоит делать, например, когда наша обувь промокла или просто как способ расслабиться после напряженного дня. Но не только. Говорят, что алюминиевая фольга также может облегчить боль, о чем ранее писал Телеграф.

Зачем оборачивать ноги фольгой? Вот почему осенью особенно полезно

Патчи под глаза

Также фольгу можно использовать как патчи под глаза, рассказали на Yotube-канале Smart Fox. Все, что вам нужно сделать, это отрезать два небольших прямоугольника, а затем положить их в морозильную камеру.

Через 30 минут достаньте фольгу и согните ее, как показано на видео ниже. После положите самодельные алюминиевые патчи под глаза на 15-20 минут.

Такой метод поможет уменьшить мешки и темные круги под глазами.

[info_b]При просмотре ролика можете включить субтитры на русском языке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что оборачивать фольгой можно и перила балкона. Этот трюк будет спасением для многих людей.

Зачем белорусам оборачивать фольгой перила на балконах? Этот трюк избавит от серьезной проблемы