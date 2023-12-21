Зачем дуть на некоторые новогодние подарки феном? Этот трюк спасет вас от неловкости

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Опубликовано: 21.12.2023 11:58 , Обновлено: 21.12.2023

Новогодний сезон – это время волшебства, радости и, конечно же, подарков. Каждый год многие с нетерпением ждут момента, когда смогут обменятся приятными презентами с близкими, друзьями и коллегами. Однако, прежде чем дарить что-либо, нужно обязательно проверить одну деталь и, при необходимости, воспользоваться феном, чтобы избавиться от нее.

Возможно, вы уже догадались, что речь идет о наклейке с ценой. Дарить подарки, если на них есть ценник — не самый лучший жест. К сожалению, иногда наклейка прилипает настолько плотно, что остается только закрасить сумму или оставить некрасивый след. Однако, есть простой способ избавиться от нее, и фен вам в этом поможет.

Почему не стоит дарить подарки с ценником?

Ценность подарка не должна исчисляться деньгами. Главное - это память о близких и желание сделать их счастливыми. Вещь с ценником может испортить праздничную атмосферу.

Слишком высокая сумма может заставить получателя почувствовать себя неловко, особенно если он сам не может позволить себе купить такой дорогой подарок. С другой стороны, слишком низкая цена может быть воспринята как признак скупости.

Поэтому, какой бы ни была цена, вы должны сделать все возможное, чтобы избавиться от нее, не повредив упаковку или сам подарок.

Как легко удалить ценник с подарков?

Многие закрашивают цены маркером или ручкой. Этот способ оказывается необходимым в некоторых случаях, например, когда сумма напечатана на обложке книги или бирке одежды, с которой нельзя срывать ярлыки, подтверждающие подлинность товара.

Когда цена указана на наклейке, первый порыв — оторвать ее. К сожалению, бывает так, что наклейка прилипает очень плотно и не поддается легкому удалению. Часто в итоге остаются остатки наклейки или некрасивый след на упаковке.

Поэтому, перед тем, как завернуть подарки в цветную бумагу или положить в красивый пакет, стоит воспользоваться феном. Просто нагревайте им наклейку с ценой в течение 30 секунд. По истечении этого времени она должна легко отклеится.

Такой способ подойдет для различных поверхностей и даже для самых тонких материалов. Посмотрите на видео, где пользовательница TikTok показала, что это действительно работает:

[link href=“https://www.tiktok.com/@brunchwithbabs?refer=embed” title=“@brunchwithbabs” target=“_blank” rel=“noopener”] @brunchwithbabs [/link] Dont ruin or nails or your gifts! Just do this! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmas?refer=embed” title=“christmas” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmas [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmaswrapping?refer=embed” title=“christmaswrapping” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmaswrapping [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/wrappinghacks?refer=embed” title=“wrappinghacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #wrappinghacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7314511673544067882?refer=embed” title=”♬ original sound - everyone’s grandmother” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - everyone’s grandmother [/link]

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