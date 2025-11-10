Зачем британцы раскладывают по углам ватные шарики в ноябре? Этот лайфхак пригодится в наших широтах

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Опубликовано: 10.11.2025 10:35 , Обновлено: 10.11.2025

Жителям Великобритании в ноябре рекомендовали разложить под раковиной и по укромным уголкам дома ватные шарики. Этот эффективный лайфхак точно пригодится и белорусам, поскольку проблема, с которой на берегах Туманного Альбиона принято бороться таким методом, актуальная и в наших широтах.

С помощью ватных шариков британцы борются с грызунами - мышами и крысами, которые в ноябре начинают активные атаки на жилые дома из-за похолодания и сокращения источников пропитания за пределами жилища человека. Поздней осенью, когда в полях завершается уборка урожая, мыши и крысы перебираются поближе к человеку, но люди такому соседству, как правило, совсем не рады.

Многие прибегают к довольно эффективным, но экстремальным способам борьбы с грызунами - ставят мышеловки, раскладывают по укромным уголкам приманки с отравой или клеевые приманки. Однако все эти способы и негуманны по отношению к самим грызунам, и негигиеничны, и даже опасны, если в вашем доме есть собственные питомцы - коты или собаки.

Именно поэтому Найджел Кемп, эксперт по отходам из британской компании JWS, занимающейся утилизацией отходов, посоветовал более экологичный способ, который позволит грызунов отпугнуть. Как утверждает специалист, обычные ватные шарики, разложенные под раковиной, у мусорного ведра и других укромных уголках дома, способны сделать ваш дом, дачу или гараж непривлекательным местом для крыс и мышей.

Для этого шарики необходимо пропитать эфирным маслом с запахом, которые ненавидят крысы. По словам специалистов, грызуны избегают сильных растительных ароматов, особенно лаванды и перечной мяты. Во-первых, резкий запах раздражает чувствительное обоняние крыс и мышей. Во-вторых, сильный растительный запах дополнительно маскирует феромонные следы, которые крысы используют для навигации и общения, делая пространство менее привлекательным и затрудняя его “картографирование” грызунами.

В дополнение к таким эфирным маслам белорусы также могут использовать веточки полыни , которая также имеет сильный, горько-пряный аромат, который грызуны считают неприятным. Свежие или высушенные пучки полыни можно разложить в кладовке, гараже, под кроватями в дачном доме для двойного эффекта - природного ароматизатора воздуха и отпугивателя для грызунов.

Между тем, Найджел Кемп в комментарии британскому изданию Express дал ещё несколько практических советов, как избежать нашествия грызунов осенью, проведя заблаговременную профилактику в своём жилище:

загерметизировать все возможные щели, чтобы закрыть доступ мелким грызунам в дом,

плотно закрывать контейнеры для мусора и не держать полное мусорное ведро - резкие запахи остатков еды привлекают крыс с их невероятно чувствительным обонянием,

надёжно запечатывать еду, перекрывая доступ к привлекающим грызунов ароматическому следу,

держать рабочее пространство на кухне в чистоте и порядке - так у незваных гостей будет меньше пространства для укрытий и, следственно, меньше желания устроить в укромном уголке по соседству собственное гнездо.

Ранее Telegraf.news рассказывал о других простых средствах борьбы с надоедливыми грызунами, которые вы можете приготовить в домашних условиях. Они дёшевы и вам не придётся мастерить мышеловок или использовать вредные химикаты.

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