Зачем брать на кладбище перед Радуницей цепь? Вот как поможет с застарелой проблемой

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Опубликовано: 06.05.2024 13:14 , Обновлено: 06.05.2024

В преддверии Радуницы многие посещают кладбище, чтобы убрать на могиле. Одним из важных занятий является обновление металлической ограды: часто необходимо удалить старую краску и придать поверхности новый вид. Оказывается, в этом может помочь обычная цепь.

В Сети показали простой, быстрый и эффективный способ очистки ограды для могилы от отслаивающейся краски. Вам понадобится только цепь и ничего более. Этот способ не требует усилий и много времени.

Вот несколько шагов, которые помогут выполнить задачу:

Возьмите обычную цепь со звеньями. Убедитесь, что цепь достаточно прочная, чтобы выдержать трение и нагрузку при работе с ней. Оберните цепь вокруг ограды таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности. Это поможет вам удалить старую краску более эффективно. Держа концы цепи, начинайте тянуть их по очереди. Трение от звеньев поможет удалить старую краску с поверхности. Повторяйте процесс вдоль ограды до тех пор, пока не удалите всю старую краску. При необходимости меняйте направление движения цепи. После удаления старой краски протрите поверхность ограды сухой тряпкой или кистью, чтобы удалить остатки пыли и крошек.

[info_b]Вместо цепи вы можете использовать щётку по металлу или наждачную бумагу. [/info_b]

К слову, такой способ подойдет и для очистки металлического забора на придомовой территории.

Ранее Telegraf.news писал, что многие предпочитают использовать на кладбищах искусственные цветы. Это менее экологично, но гораздо более долговечно. Им не страшны ни мороз, ни дождь, ни порывы ветра. Вопреки сложившемуся мнению, букеты из пластика могут хорошо выглядеть даже полгода. Достаточно лишь немного смазать лепестки, и они сохранят свой насыщенный цвет.

Протрите искусственные цветы этой жидкостью. Так они останутся красивыми на кладбище намного дольше