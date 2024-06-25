Для чего белый колпачок на бутылке с маслом? Узнав это, вы перестанете его выбрасывать

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Опубликовано: 25.06.2024 11:00 , Обновлено: 25.06.2024

Растительное масло — универсальный продукт, который есть на кухне каждого белоруса. Большинство популярных масел, будь то подсолнечное, рапсовое либо оливковое, продаются в прозрачных бутылках с крышкой, под которой находится белый колпачок с язычком. Многие хозяйки просто откупоривают бутылку и выбрасывают колпачок в мусорку. Однако стоит знать, что у него может быть полезное применение. Рассказываем, как использовать защитный колпачок для создания дозатора для растительного масла. С этим лайфхаком вы никогда не перельёте масло, и продукт будет расходоваться экономичнее.

Можно ли использовать оставшееся после жарки масло повторно?

Хрустящие котлеты, подрумяненные на сковороде овощи и нежные блинчики. Многие излюбленные рецепты были бы невозможны без порции разогретого растительного масла, которое мы используем для жарки. Нередко большая часть продукта остается в посуде. Можно ли использовать после жарки это масло ещё раз? Опытные повара заверяют, что растительное масло можно использовать на кухне не один раз. Однако необходимо соблюдать определенные правила.

Основная проблема заключается в том, чтобы не превысить точку дымления. А именно не достигать момента такой высокой температуры, при котором масло начинает гореть. Если такое произошло, то в растительном масле начнут вырабатываться вредные для здоровья вещества. Жарка при низкой и безопасной температуре сделает его пригодным для использования в другой день. Но специалисты дополнительно подчеркивают, что с каждым использованием масла его общее качество снижается, как и исходная температура дымления.

Полезная функция масляной крышки

Использование растительного масла – не сложная задача. Просто открутите крышку, оторвите защитный колпачок и можно пользоваться. Оказывается, даже в таких простых действиях можно неосознанно допустить ошибку, которая в общей схеме вещей может привести к дополнительным тратам и огорчениям.

Не многие знают, что защитный колпачок на бутылке растительного масла имеет одну секретную функцию. В повседневном использовании этот лайфхак не только сэкономит деньги и защитит продукт от порчи, но и позволит грамотно расходовать масло, не позволяя перелить его при готовке.

Как сэкономить деньги и масло при готовке?

В следующий раз, когда вы начнёте открывать масло, остановитесь на мгновение к защитному белому колпачку под крышечкой. Как только он окажется в ваших руках, переверните этот пластиковый элемент вверх дном. Наденьте колпачок на горлышко бутылки обратной стороной, закрепив его таким образом, как в видео. Без особых усилий вы получите удобный дозатор, который позволит лучше контролировать объёмы выливаемого из бутылки масла. При первом использовании вам может показаться, что особой разницы нет, но со временем вы убедитесь, что бутылка масла служит намного дольше, чем раньше.

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