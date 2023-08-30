Как легко почистить замшевую обувь? Протрите ее этим косметическим средством

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Опубликовано: 30.08.2023 12:48 , Обновлено: 06.09.2023

Замшевая обувь придает изюминку любому наряду. Однако, она требует особого ухода — чистка туфель или ботинок из этого материала может доставить немало хлопот. К счастью, есть 2 средства, которые помогут быстро справится с проблемой в домашних условиях. Стоят они немного и, вероятно, уже у вас есть. Тогда замшевая обувь станет почти как новая.

Чистим замшевую обувь с помощью косметики

Лайфхаком по очистке замши поделились в профиле @modern_homestyle в Instagram. Оказывается, чтобы справиться с проблемой, достаточно воспользоваться популярным средством, которое обычно используют для снятия макияжа.

Речь идет, конечно же, о мицеллярной воде. Нанесите совсем немного жидкости на ватный тампон или губку и протрите загрязнения на замшевой обуви. После высыхания от грязи не должно остаться и следа.

[info_b]Старайтесь тереть аккуратно, чтобы не повредить чувствительный материал. [/info_b]

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CuFQOlLqsBk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Interior Design & Home Decor (@modern_homestyle) [/link]

«Надо будет попробовать, спасибо!», «Мицеллярная жидкость — это как раз то, что мне нужно», «Мне нравится этот метод!», — написали в комментариях под видео.

Но что делать, если у вас нет мицеллярной воды или вы боитесь использовать такой метод?

Как еще очистить замшевую обувь? Идите на кухню

Если вы не используете мицеллярную воду для снятия макияжа, вам не обязательно покупать ее для чистки замшевой обуви. Для ухода за обувью можно применить еще один нехитрый прием.

Достаточно достать кусочек… хлебной корки. Он будет работать как ластик для карандаша. Просто потрите коркой грязь на замше, и вы быстро заметите, что она бесследно исчезнет с поверхности обуви.

А как вернуть лоск кожаной обуви?

Как ранее писал Телеграф, кожаная обувь, несмотря на свою долговечность, требует определенного внимания. После того, как она постояла в шкафу в течение многих месяцев, мы достаем ее в не совсем приглядном виде. Кожа тусклая, а обувь выглядит изношенной или просто старой. К счастью, многие проблемы можно решить простыми домашними средствами. Вам понадобиться всего один недорогой овощ.

Как вернуть кожаной обуви лоск? Вам понадобится овощ за 25 копеек