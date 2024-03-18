Зачем белорусам брать в душ апельсины? Об этом неожиданном эффекте мало кто знает

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.03.2024 12:55 , Обновлено: 18.03.2024

Апельсины в душе - это вовсе не шутка и не очередной сверхэффективный рецепт для уборки ванной комнаты. Этот фрукт стал поводом для настоящего вирусного тренда, который набрал много сторонников в TikTok. В чем же суть? О влиянии этого метода на нервную систему мало кто догадывается.

TikTok уже много лет не только учит, но и развлекает нас. Публикуемый там контент становится трендом, который многие пользователи хотят попробовать уже через несколько дней. Так произошло и с трюком про апельсин. Зачем же люди начали брать с собой в душ этот цитрусовый?

Первая причина — пар от горячей воды усиливает цитрусовый аромат, который, в свою очередь, повышает настроение и уменьшает стресс и беспокойство. Конечно, вы могли бы просто купить гель для душа с ароматом апельсина, но эффект получится таким натуральным.

Также, по словам пользователей, чистка фрукта под струей воды имеет преимущество — так никто не испачкается апельсиновым соком. Хотя, вероятно, за столько лет вы уже нашли способ есть цитрусовые, не забрызгивая все вокруг.

Сторонники тренда отметили, что поедание апельсина в душе должно стать незабываемым опытом. Многие заявили, что, почувствовали себя как в тропическом путешествии и еще больше расслабились.

[info_b]По мнению некоторых, съесть апельсин в душе - это настоящий праздник для нашего мозга, который стимулирует наши органы чувств, передает Genialne. Аромат этого фрукта очень положительно влияет на нервную систему, что способствует быстрому успокоению. Апельсин в душе действует как дорогая ароматерапия или спа-салон и положительно стимулирует нас с утра. С помощью этого апельсинового трюка в душе ваше тело перейдет на более высокий уровень.[/info_b]

К слову, впервые упоминание про “оранжевый душ” появилось на Reddit в 2015 году, когда один из пользователей описал этот опыт в посте с просьбой рассказать о нетрадиционных занятиях, которые стоит попробовать. Этот комментарий положил начало форуму r/ShowerOrange, который называет эту практику “просветлением души”.

В настоящее время форум насчитывает более 85 тыс. участников, которые публикуют подробные рассказы о своих первых “оранжевых впечатлениях” от душа и фотографии своих душевых кабин с фруктом, болтающимся среди мочалок.

Позже это стало трендом в TikTok.

Ранее Телеграф писал, что у многих из нас дома есть различные пряности и специи. Как правило, мы используем их для приготовления супов и соусов, а также для ароматизации мяса. Однако немногие знают, что эта некоторые пряности могут быть полезны не только на кухне. Например, лавровый лист. Повесьте его в ванной и вы удивитесь, как он преобразит вашу рутину.

Зачем вешать лавровый лист в ванной? Вот что произойдет спустя несколько минут